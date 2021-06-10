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開拓農業貿易與投資商機　臺灣與澳大利亞農業合作視訊會議

澳洲是台灣農產品外銷第8大市場、第7大進口來源國，臺灣與澳洲是農產貿易、投資與合作的長期夥伴

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/10 08:41
農委會國際處林處長家榮與澳洲農業部貿易市場暨國際事務司副司長Ms.Jodie McAlister，召開「第17屆臺澳農業合作視訊會議」。(...

農委會國際處林處長家榮與澳洲農業部貿易市場暨國際事務司副司長Ms.Jodie McAlister，召開「第17屆臺澳農業合作視訊會議」。(...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院農業委員會與澳洲農業部昨(9)日召開第17屆臺澳農業合作視訊會議，首次納入商業型態對話模式，針對植物檢疫、市場進入、技術交流及農業政策等議題進行討論，公部門及產業公協會代表則以「優質食品」為主題進行交流，該會期盼拓展臺澳兩國農業貿易與投資商機。

澳洲是台灣農產品外銷第8大市場、第7大進口來源國，臺灣與澳洲是農產貿易、投資與合作的長期夥伴，透過定期召開農業合作會議，雙方在農業議題方面近來達成多項重要成果，例如澳洲同意臺灣去冠芽鳳梨進口，以及兩國在有機同等性相互採認、臺灣與昆士蘭荔枝異地生產及抗病蕉苗研究深入合作等。

農委會表示，自今年3月3日簽署「臺澳農業合作執行條款」後，我方在這次會議中提議與澳洲進一步針對植物品種權檢定技術相互採認、農業溫室氣體淨零排放、生物製劑在地商品化應用、農業技術創新升級，以及推動臺澳優質農產品市場進入等多項議題，希望藉此確保兩國農業永續發展進以嘉惠雙方消費者，並齊力擴大全球市場商機，共創雙贏。

另外，這次農業合作會議以「優質食品」為主題，由雙邊代表團各自對於農業供應鏈自農業生產到消費者體系，分享對優質食品的見解，包括生物安全、生產技術與創新、食品安全、貿易便利化與現代化等議題進行對話。

農委會表示，透過此次商業會談，將深化臺澳雙方公私部門夥伴關係，跨域開拓農業貿易與投資商機，為兩國農民與農企業謀求福利。
農委會
農業永續

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