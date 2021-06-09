【政大男墜樓亡】遺書指遭網路霸凌欲輕生 親友透露患憂鬱症

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）政大6日驚傳21歲黃姓男大生在租屋處墜樓身亡，根據警方，死者留有遺書，表示自己被網友爆料黑歷史並遭集體網路霸凌，不堪壓力導致輕生。

就讀政大的黃同學於6日凌晨傳訊給朋友，而後被發現該生已從北市木新路租屋處5樓頂墜落1樓身亡。據了解，黃生生前約略提及遭網路霸凌，親友透露黃男有憂鬱症，有諮商輔導紀錄。

6月初黃姓男大生曾於政大學生Facebook交流社團中貼文，表示和一名女同學有租屋金錢糾紛，並於貼文附上兩人對話紀錄，卻引發其他政大同學譴責，認為此糾紛是黃同學處理不當所導致。

而後網路匿名交流平台 Dcard 上更出現「交流板租屋事件原po最沒資格公審別人」文章，爆料黃同學與人相處與修課學習上的不良行為，導致網友群起圍攻。

根據自由時報報導，即使黃同學已於該篇 Dcard 貼文中留言反擊，仍不敵眾網友的攻擊；另有部分學生提醒黃生罹患憂鬱症，但網友攻擊不減反增，更出現要其「有病快吃藥」等批評。

對此，校方表示深表沉痛與遺憾，黃同學的室友也於政大學生Facebook交流社團發文，希望未來大家在網路上發言前能三思，並對於未能在黃同學罹患憂鬱症時即時給予協助感到遺憾。