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CNN、紐時大斷網 竟為雲端業者軟體漏洞惹禍

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 17:44
美國CNN亞特蘭大總部（圖／美聯社）

美國CNN亞特蘭大總部（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）昨（8）日全球大斷網，多家知名歐美媒體、企業網站出現錯誤信息，服務中斷長達數小時，一度疑為網路攻擊。今日「肇事者」美國雲端服務公司Fastly坦言，全因軟體漏洞所致，此一事件也暴露了全球過度仰賴少數雲端平台的風險。

台北時間8日傍晚，知名媒體如美國有線電視CNN、紐約時報、英國衛報、Reddit論壇、亞馬遜網站等，陸續出現服務中斷情況。由於遭受波及者多為流量高的知名網站，同時斷網實屬罕見，引發關注。

路透報導，為這些客戶提供內容傳遞網路（CDN）服務的Fastly今日發布道歉聲明，表示整起事件肇因於一款軟體漏洞，在一家客戶改變設定後，就此引發大規模網站掛點意外。

根據Fastly，該漏洞出現在5月12日發出的軟體更新，直到某客戶更改設定後才引爆問題，導致其85%服務回報異常。異常發生於台北時間8日17時47分，Fastly在1分鐘內就發現不對勁，經工程師查看，於18時27分確認原因。停用該設定後，服務於20時35分全數恢復正常，並於今日推出軟體更新。

CNBC指出，Fastly在全球設立多個伺服器，供網站使用者能更快速地載入內容，並能避免顧客網站遭到分散式阻斷服務（distributed denial-of-service，DDOS）攻擊。然而，此事件也凸顯了網路服務的脆弱，當重要基礎建設集中在少數公司身上，一旦出了差錯，就可能癱瘓服務。

過去也曾發生類似事件。亞馬遜的雲端運算服務Amazon Web Services曾於2017年遭遇技術問題，導致部分大型網站在美東地區的服務，中斷達數小時之久。
Fastly
雲端
網路
CDN

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