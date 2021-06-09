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確診者到院前死亡占11.8％　羅一鈞：研判隱形缺氧為主因

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 17:41
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明 COVID-19 患者到院前死亡的原因。 (取自直播記者會)

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明 COVID-19 患者到院前死亡的原因。 (取自直播記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內武漢肺炎疫情延燒，5月11日至6月7日累積296名死亡個案，其中35人到院前死亡、占11.8％，指揮中心初步研判隱形缺氧為主因，將擴大配送雙北地區的血氧機供快篩陽性者使用。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示， COVID-19 病程變化很快速，患者可能有隱形缺氧的問題，尤其家中猝死者，無法調查死前出現哪些症狀、身體哪些變化才導致死亡。

羅一鈞說明，國內外研究資料研判家中猝死者仍以隱形缺氧（又稱快樂缺氧）為最有可能的原因，由於隱形缺氧沒有明顯前兆，也不分年齡層，當患者自覺體內氧氣濃度低、症狀嚴重時，緊急送醫多已為時已晚。也因此本週已針對家戶感染之調查和匡列為處理的重點，確保確診者都能安置於集中檢疫所、醫院，減少在家中觀察期間出現病程惡化的情況。

羅一鈞說，根據資料顯示，自7日起的雙北確診病患已不安排居家隔離，都會設法安置在加強版集中檢疫所或醫院；至於快篩陽性者，若安置量能足夠，也會安排入住加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館，以利密切觀察，避免半夜、清晨單獨在家，若臨時有狀況無法處理，導致猝死家中。

另外，在這過渡期，指揮中心今天已再配送1.5萬台血氧機至雙北地區衛生單位，以利快篩陽性者等帶回家使用，若血氧低於95%應盡快打119、防疫專線。
武漢肺炎
新冠肺炎
到院前死亡

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