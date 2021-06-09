法外長挺台國際參與 台灣外交部：法朝野高度共識堅定支持

外交部發言人歐江安（照片來源：台灣英文新聞） 外交部發言人歐江安（照片來源：台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）法國國民議會於7日舉行政府總質詢，法國外長總質詢時重申挺台參與國際組織，外交部發言人歐江安表示，誠摯感謝法國朝野多次展現高度共識與堅定支持。

法國國民議會於7日舉行政府總質詢，在場接受總質詢的法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian），再次就台灣參與國際組織一事，表達法國政府一貫且明確的支持立埸。歐江安表示，外交部對此表達誠摯感謝。

歐江安也指出，法國行政及立法部門長年來均堅定支持台灣參與國際組織，政策脈絡清晰一致，友我作為積極具體。

甌江安列舉法國的友台行動，包括樂德昂去（2020）年與今年多次在公開場合重申台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織的重要性、上百位法國國會議員在五月上旬參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）連署致函世界衛生組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），以及法國參議院5月6日以壓倒性高票首度通過支持台灣參與國際組織的決議等。

她表示，相關具體作為充分展現法國政府及國會不分朝野，對台灣參與國際事務展現高度共識與堅定支持。

甌江安表示，台灣與法國近年來在經貿、科技、能源及創新等領域密切合作，擁有長期深厚的夥伴關係，也積極關心全球及區域重要議題。我國政府將持續與法國及理念相近國家深化合作，為國際社會貢獻我方的良善正面能量。