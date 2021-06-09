美印太區負責人明確挺台 台灣外交部：將持續強化台自衛能力

(台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）今（9）日白宮印太事務協調官康貝爾於研討會上表示，美國將依循台灣關係法，確保台海和平穩定。外交部發言人歐江安對此表示肯定，並指台灣將持續強化自我防衛能力，為台海及區域和平穩定做貢獻。

白宮國安會印太事務協調人康貝爾（Kurt Campbell）出席新美國安全中心（CNAS）2021國家安全會議時表示，提到美國正尋求協調一致行動，明確表示維持台海和平穩定的決心。並指出，美國雖然採取一系列軍事行動以及對台提供軍售，然台灣仍需自立自強，發展自身威嚇能力。

歐江安表示，康貝爾於研討會中重申美國對台灣堅定的支持，包括日前派遣三位美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）訪抵台灣，代表美國政府宣佈捐贈疫苗。

歐江安指出，康貝爾強調美國將持續協助台灣強化嚇阻能力，以維持台海和平穩定。外交部肯定其友好言論與支持，並再次感謝美國對台灣的及時協助。

歐江安也強調美國的支持，拜登政府上任以來，持續展現對我國的強勁支持，已多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，並積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時伸出援手。

歐江安表示，台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，我國政府將持續強化自我防衛能力，為台海及區域和平、穩定做出貢獻，未來也將繼續在既有深厚基礎上，深化台美全面合作夥伴關係。