吉他彈唱聊流行文化搭起交流橋樑　中平國中與日本學生Meet在一起

疫情衝擊下，新北市中平國中不僅停課不停學，本屆畢業生在日前與日本東京農業大學第三高等學校高一生交流，以Google Meet進行新在家自學模式(Home Schooling+)線上臺日國際交流活動，雙方大談吃喝玩樂的流行文化，聊到一半不禁流露出「我懂你的！」專屬青少年的微妙默契。

中平國中20名九年級學生在陳美珊老師指導下，以及東京農大第三高等學校劉秋蔚老師協助促成，與日本高一學生進行別開生面的全英語線上交流。中平國中尹玟馨同學在鏡頭前，為東京學長姐進行校園線上導覽，分享新北市多元豐富課程，談到臺灣特有的學校午休時段，引來日本學長姐看傻了眼，「好羨慕呢！」、「哇！居然有所謂的校園午休」、「能午休也太幸福了吧。」覺得很不可思議。東京學長姐也對中平國中學弟妹下課後的生活感到好奇，頻頻問起對日本的了解，及喜歡哪些日本流行文化。

在回答這個問題之前，中平國中尹玟馨同學忙不迭地抱起吉他，悠悠彈奏起日文歌曲〈打上花火〉(うちあげはなび)的樂段，另一端的東京學長姐跟著唱和、打拍子;林柏竤同學說起自己最愛的壽司口味是媽媽自製的豆皮壽司（いなりずし），學姐立刻表示這是她愛的日常口味喔「Very nice!」常宇岑同學還推薦了新莊在地的歌手蔡依林(Jolin Tsai)，學長姐點點頭搶著表示認識這位知名歌手。

中平國中郭淯禎、林欣瑀、葉上愷同學則娓娓道來自己喜歡的日本流行文化電子音樂初音未來(初音ミク)、動漫作品《刀劍神域》(ソードアート・オンライン)、《灌籃高手》(SLAM DUNK)，及輕小說《請問你今天要來點兔子嗎？》(ご注文はうさぎですか?)。鏡頭前的學長姐聽了不時交換眼神，訝異新北市的學弟妹也太接軌日本流行文化的潮流，更別說還會撩日語！

這次臺日線上交流，雙方採用的語言主要仍是英語，劉承昊同學說自己的睡前習慣是閱讀英文小說，《哈利波特》是他的最愛之一，讀都讀不膩。李建緯同學表示，這次戰戰兢兢地花很多時間準備簡報和練習英文口說，提升不少自我表達的能力，實在令人難忘。中平國中外籍英語教師Lee還補充南非中學任教的經驗，雙方師生聽了神往不已，希望有機會再跟不同國家或文化進行交流，拓展人生視野。

教育局長張明文表示，新北市有許多老師以各種創意方式推動停課不停學，善用線上模式帶領學生體驗國際交流，體驗異國文化拓展學習視野，建立學生們的自信與成就感，就是給孩子最佳的畢業禮物。

照片來源：新北市教育局提供