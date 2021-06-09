同島一命 齊心抗疫！富邦集團串聯正向力量共度難關

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，醫療量能負荷持續擴大， 富邦集團日前宣布捐贈2.05億元抗疫基金至全台疫情險峻之縣市 政府及醫療院所，其中捐助桃園市政府1,000萬元捐款， 經桃園市政府轉介將直接捐贈予「桃園聯防醫院」系統中的10間醫 院，每間100萬元，包括林口長庚、桃園長庚、國軍桃園總醫院、 聯新醫院、天晟醫院、天成醫院、聖保祿醫院、怡仁醫院、 衛生福利部桃園醫院及新屋分院等，整合企業及政府資源， 提供第一線醫護人員最實質的支援，共同抵禦新冠肺炎疫情。

桃園市政府首重「防疫一體」的概念， 將保留部分桃園醫療能量及檢疫能量，提供給其他地區民眾使用， 並支援雙北重症病患，配合中央形成抗疫防線。為此， 桃園市政府特別轉介本次富邦捐款直接提供予「桃園聯防醫院」 系統，而「桃園聯防醫院」系統也全力配合桃園市政府的醫療策略， 讓桃園在地民眾亦充分獲得就近醫療及防疫守護。

富邦集團長期致力於落實企業社會責任，面對此次來勢洶洶的疫情， 富邦集團期盼盡己所能， 提供第一線醫療院所及醫護人員及時的協助與支持， 希望藉由富邦的一點心意，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量， 實踐正向關懷，串聯社會大眾的力量，攜手圍堵疫情、度過難關。

截至目前為止，富邦集團共捐助2.05億元防疫基金(含4座負壓 隔離艙)，全台共有6縣市政府及24間醫療院所受惠，名單如下：

捐款縣市政府：臺北市政府、新北市政府防疫專戶各2,000萬元 ；台中市政府1,000萬元；基隆市政府、彰化縣政府、 苗栗縣政府各500萬元

捐款醫療院所：臺大醫院2,000萬元；臺北榮民總醫院、 三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院各1,500萬 元；天主教輔仁大學附設醫院、馬偕紀念醫院各1,000萬元； 彰化基督教醫院、耕莘醫院各500萬元；台北醫學大學附設醫院、 衛生福利部雙和醫院、臺北市立萬芳醫院合計1,000萬元； 林口長庚、桃園長庚、國軍桃園總醫院、聯新醫院、天晟醫院、 天成醫院、聖保祿醫院、怡仁醫院、 衛生福利部桃園醫院及新屋分院各100萬元

捐贈負壓隔離艙4座: 衛生福利部臺北醫院、基隆醫院及桃園醫院