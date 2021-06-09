防疫最強辦公、學習利器! 中華電信今起開賣全新iPad Pro

首款支援5G的防疫最強辦公、學習利器，全新iPad Pro來了！中華電信宣布今(9) 日起於全台400家iPad銷售服務據點與網路門市， 陸續開賣首款支援5G的全新iPad Pro (Wi-Fi)及iPad Pro (Wi-Fi + Cellular)版，並公布資費方案。全新iPad Pro搭配精采5G月繳1,399元(租期36個月)， 11吋iPad Pro (Wi-Fi) 128GB專案價10,890元起，行動VIP最高折5, 000元，即能以5,890元入手全新iPad Pro。此外，月繳1,599元，另享「流量轉贈」8GB (1門)，讓客戶可即時轉贈親友， 於疫情遠距辦公與學習期間新增的行動上網需求。

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新款iPad Pro具備11吋、12.9吋兩種尺寸，128GB、 256GB、512GB、1TB、首次提供2TB的儲存空間， 及太空灰和銀色等多款機型。搭載Apple設計的M1晶片， 媲美筆電等級效能更躍升；超快的5G連線、絢麗的12.9 吋Liquid Retina XDR 顯示器，堪稱最強大的頂級Apple平板； 搭配中華電信多元購機資費方案及備受肯定的行動網路品質， 防疫最強居家辦公、遠距學習利器，首選中華電信！