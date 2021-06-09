為保護街友和民眾避免感染風險 新北安置92位街友入住安心旅館

疫情期間，民眾對於街友在外面趴趴走，有所疑慮，新北市政府社會局啟動安心好住專案，從5月中旬以來，陸續勸導入住3間中途之家，並從5月31日起另行安住在板橋「安心旅館」，迄今已有92位街友經快篩為陰性者入住，每天早中晚各量測一次體溫，新北市街頭僅剩零星個案，外展中心持續關懷訪視。

住在安心旅館陪伴街友的新北市外展中心主任張哲榮表示，目前住在旅館的街友共有92位，包含10位女性和82位男性，均是一人一室，工作人員每天3次量測體溫，關心街友的身心狀況，發現有1位經快篩為陽性，立即轉送檢疫中心隔離管理。

長期輔導街友的張哲榮說，事實上街友長年在外，對於自身的健康安全也都會小心注意，盡量趨吉避凶。非常感謝當地里長和里民的體諒，一開始里長有些疑慮，但經溝通，而且到過旅館現場實際了解後，轉為關心，甚至在旅館內還接到許多熱心的民眾打電話要送肉粽來給街友吃，令人非常感動。

張哲榮表示，有位30多歲的A君，因案服刑出獄後，由於係養子，與家庭關係不是很和睦，因此不願回家，暫時在外頭流浪3個月，經他深入懇談開導，A君有強烈重返職場的意願，由於身體狀況一切OK，等疫情一舒緩後，會透過職業媒合到愛心廠商工作，或接受職訓再出發。

另位較資深的街友B君，長年窩居在永和福和橋下，由於附近有市集和停車場，B君白天偶而外出幫建商舉廣告牌，晚上就睡在橋下圓柱旁，經外展中心勸導，入住旅館內，供吃供住，他非常感謝市府的安排。

在安置旅館中，還有位發展略為遲緩者，原來家人報失蹤人口，經新莊分局循線，特別安排到安心旅館會面，父親得知孩子安好，轉為寬心，但這位街友選擇繼續留在旅館內。

新北市政府社會局長張錦麗表示，從5月中旬三級警戒發布，新北市街友外展中心和各區公所，結合警消至街友較常出沒的公園、車站、騎樓等公共空間關懷訪視，一一量測體溫，發放防疫物資包，並柔性勸導入住中途之家和安心旅館，入住期間初期由亞東醫院醫檢師及其他執業醫師幫忙做快篩，現在則送附近永豐快篩站快篩。

張錦麗表示，非常感謝外展中心一線社工和所有工作人員，每晚穿著防護衣不計風險到各地街友較常出現的地方關懷訪視，發揮社工不屈不撓的精神，總計成功勸導157位街友入住，其中有65位入住中途之家，有92位入住安心旅館。安置街友主要目的是降低感染的風險，也是保護街友和保障民眾健康的必要措施。