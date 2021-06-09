台北好心肝門診中心違法私打疫苗　遭重罰200萬取消合約診所資格

台北市好心肝診所因違規打疫苗遭北市府重罰200萬（圖/Google Maps） 台北市好心肝診所因違規打疫苗遭北市府重罰200萬（圖/Google Maps）

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）國內疫情嚴峻，享有特權搶打疫苗的事件層出不窮，台北市好心肝門診中心昨(8)日傳出民眾漏夜排隊打疫苗，該診所對媒體說施打對象為志工沒有違法，但卻慘遭台北市府打臉並處以最高罰責200萬。

台北市副市長黃珊珊於今(9)日例行疫情記者會說明，自6月2日開放給醫事人員跟診所行政人員施打以後，有大型診所向市府衛生局提出需求，市府評估後配發並有告知要施打院內人員。

黃珊珊表示，小心肝診所當初致電告知有101位醫事人員，6月7日配了15瓶，8日又打來說有更多需求，希望能分到100瓶，衛生局依照需求撥發115瓶。

黃珊珊說明，這時間都只能打第一類到第三類的醫事跟防疫人員，調查後發現首批7日的15瓶有77人施打，大部分的造冊人員已在院外有施打過，所以診所領用的開放給基金會還有診所志工施打，共有172人，第二批8日的100瓶則分給好心肝診所跟好甘心診所，各分到50瓶，全數施打在診所跟肝病基金會相關診所的志工，共施打1113人。

黃珊珊強調，今日稽查後發現，顯然大部分不符合相關規範，依照傳染病防治法第29條第1項，醫療機構應該配合中央主管機關訂定的預防接種政策，違法將處30萬至200萬罰緩，這次將處以最高罰鍰200萬，並將取消相關的預約合約診所資格。

至於台北市內部檢討，黃珊珊說，相關同仁接到診所需求選擇相信，沒有加以查核或瞭解，對於對方要打什麼也沒有查實，將送政風處調查並依法究辦。

關於接下來疫苗管控，台北市府強調會有更完整規範，並把核定權限提高到副局長，將來預約會更公開透明，用公告方式讓大家知道施打順序。