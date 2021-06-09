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6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打

物流、托育、教職員納第7類，指揮中心發言人莊人祥表示，只要名單審查能趕在15日開打前完成

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 16:09
疫情指揮中心公布最新公費接種名單，「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」等族群6/15起開放接種疫苗。

疫情指揮中心公布最新公費接種名單，「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」等族群6/15起開放接種疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠肺炎疫苗將於15日開打，疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日公布最新公費接種名單，「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」等族群皆可施打該批疫苗。

日本捐贈我方之124萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗完成檢驗封緘後，預計12日起，分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所。陳時中今天下午記者會公布15日起開打的124萬劑AZ疫苗接種目標群。他說，第1、2、3類醫護人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等沒有太大的改變，只是將警察等維持防疫量能者納入第2類接種族群。

第5類目標接種對象是機構照服系統人員、受照顧者及洗腎患者，機構中可施打者包含住宿型長照機構住民及照顧者、身障服務機關、矯正機關工作人員，第6類接種對象為75歲以上長者；累計6類對象預估267.5萬人優先接種疫苗。

另外，第7類「維持國家安全及社會機能正常運作」對象，新增「經各主管機關認定之關鍵設施工作人員」、「運輸及倉儲業者」、「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」，須報指揮中心同意。

陳時中表示，第7類須由教育部、國防部、交通部等相關主管機關，提出名單、審查後才會開打；指揮中心發言人莊人祥表示，只要名單審查能趕在15日開打前完成，第7類對象也可能與其他6類同步開打。

最後，指揮中心提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

另外，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。

6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
AZ疫苗
武漢肺炎
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