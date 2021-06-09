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童趣！台灣藝術家洪易西班牙巡展　可愛動物雕塑佇立市政府廣場登外媒

台灣知名當代雕塑家洪易於西班牙展開巡展，呈現14件動物大型雕塑替貝尼多爾姆市容增添童趣，自即日起展至7月12日。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 15:39
貝尼多爾姆市政府廣場前的洪易作品《天鵝》（圖/文化部）

貝尼多爾姆市政府廣場前的洪易作品《天鵝》（圖/文化部）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣知名當代雕塑家洪易於西班牙展開巡展，呈現14件動物大型雕塑替貝尼多爾姆市容增添童趣，自即日起展至7月12日。

台灣藝術家洪易自去（2020）年12月起以「星際之旅」(Galaxia Hung)為名，在西班牙多個城市展開巡迴展，首站於瓦倫西亞藝術與科學城的展出即獲得熱烈迴響，今年4月16日起移展至南部觀光大城貝尼多爾姆市（Benidorm），展出14件光彩炫目的大型雕塑，並受到西班牙媒體廣泛報導。

文化部表示，受疫情影響，西班牙各地5月才陸續解除國家警戒狀態，放寬室內聚會人數限制。藝術家洪易5月28日透過視訊連線，與貝尼多爾姆市長Toni Pérez、國家歷史遺產委員Ana Pellicer、策展人Eduardo Alcade及當地僑界領袖曾安妮女士等重要貴賓，共同為展覽正式開幕。

貝尼多爾姆市長Toni Pérez積極協助促成此展，他盛讚洪易作品富有藝術價值，用童趣的彩繪表現在不鏽鋼雕塑作品上，吸引觀眾目光，也讓人感受到臺灣的在地風情。

洪易生於1970年，作品一向具原創性及高度個人風格，曾在日本箱根、美國華盛頓、紐約及舊金山等地舉辦國際展覽，深獲各界肯定。在新冠肺炎疫情仍持續影響全球之際，洪易「星際之旅」持續在西班牙巡迴展出，以繽紛多彩的作品撫慰人心，也將臺灣文化的美好分享到世界。

洪易星際之旅

時間：2021年4月16日至7月12日
地點：貝尼多爾姆市（Benidorm）市政府廣場前至歐洲大道（Avenida de Europa）

(洪易Instagram)
洪易
雕塑
藝術
西班牙
動物

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