台灣3級疫情警戒延長！無薪假月薪補貼加碼提高至24個月 領滿12個月者可再申請

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在台灣蔓延，衝擊各行各業造成不少勞工被迫休無薪假，勞動部去(2020)年設立安心就業計畫以薪資差額補貼減班休息，請領月數最長可達12個月，今(9)日再度宣布將該計畫提高補貼請領月數至24個月，每人每月最高可領1萬900元。

綜合媒體報導，據統計資料顯示，自2020年實施安心就業計畫開始，截至6月8日為止，累計有4萬7610人申請補貼。今年4月的統計資料顯示，領滿12個月者有近300人。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，過去曾申請過領滿12個月者仍可申請。

勞動部實施的「安心就業計畫」，只要是在武漢肺炎「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，勞工經與雇主協商同意減班休息達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工。

對於薪資差額補貼計算方式為，勞工實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50%，按月發給，每人每月最高可領10,900元。

勞動部舉例，某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為45,800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為24,000元，依其薪資差額將補貼10,900元=(45,800-24,000)*50%。