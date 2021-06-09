Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣3級疫情警戒延長！無薪假月薪補貼加碼提高至24個月 領滿12個月者可再申請

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 14:49
照片來源：<a href="https://pixabay.com/photos/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1209860">Free-Photos</a>/<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1209860">Pixabay</a> 

照片來源：Free-Photos/Pixabay 

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在台灣蔓延，衝擊各行各業造成不少勞工被迫休無薪假，勞動部去(2020)年設立安心就業計畫以薪資差額補貼減班休息，請領月數最長可達12個月，今(9)日再度宣布將該計畫提高補貼請領月數至24個月，每人每月最高可領1萬900元。

綜合媒體報導，據統計資料顯示，自2020年實施安心就業計畫開始，截至6月8日為止，累計有4萬7610人申請補貼。今年4月的統計資料顯示，領滿12個月者有近300人。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，過去曾申請過領滿12個月者仍可申請。

勞動部實施的「安心就業計畫」，只要是在武漢肺炎「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，勞工經與雇主協商同意減班休息達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工。

對於薪資差額補貼計算方式為，勞工實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50%，按月發給，每人每月最高可領10,900元。

勞動部舉例，某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為45,800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為24,000元，依其薪資差額將補貼10,900元=(45,800-24,000)*50%。
安心就業計畫
無薪假
勞動部
台灣
防疫

相關新聞

台灣6/8增219例本土、22例死　陳時中：端午節勿移動
台灣6/8增219例本土、22例死　陳時中：端午節勿移動
2021/06/08 14:13
台北市開放居家保母收托　警消醫護補助8000元
台北市開放居家保母收托　警消醫護補助8000元
2021/06/08 09:49
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
2021/06/07 15:00
死亡率高於全球平均！台灣6/6新增335例本土、36死　校正回歸8例
死亡率高於全球平均！台灣6/6新增335例本土、36死　校正回歸8例
2021/06/06 14:18
朋友就是要互相幫忙！美參議員達克沃絲：美國不會拋下台灣孤軍奮戰
朋友就是要互相幫忙！美參議員達克沃絲：美國不會拋下台灣孤軍奮戰
2021/06/06 11:29

更新時間 : 2021-06-09 15:55 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元