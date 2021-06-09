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累積333死！台灣6/9增274例本土、25死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 14:15
台灣(9)日新增274例COVID-19本土個案確定病例，另有1例境外移入個案。確診個案中新增25例死亡。 （中央流行疫情指揮中心直播記者...

台灣(9)日新增274例COVID-19本土個案確定病例，另有1例境外移入個案。確診個案中新增25例死亡。 （中央流行疫情指揮中心直播記者...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，其中274例為本土個案，另有1例境外移入個案。確診個案中新增25例死亡。

累積333死！台灣6/9增274例本土、25死

指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為142例男性、132例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月14日至6月8日。個案分佈以新北市162例最多，其次為台北市63例，桃園市15例，苗栗縣12例，基隆市10例，彰化縣及南投縣各3例，宜蘭縣2例，台南市、嘉義市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市49例中，43例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增25例死亡個案，共計為男性20位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月30日，確診日介於5月17日至6月5日，死亡日介於5月29日至6月7日。

累積333死！台灣6/9增274例本土、25死
累積333死！台灣6/9增274例本土、25死
指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案（案12033），為本國籍50多歲男性，5月1日於印度曾有相關症狀，6月7日自印度返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，累計11,968例確診，分別為1,149例境外移入，10,766例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號 (案11069)，累計66例移除為空號。確診個案中333例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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