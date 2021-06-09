台北某診所疑私打疫苗　指揮中心：若違規最高罰200萬

武漢肺炎本土疫情嚴峻，但台北市某診所8日晚間疑似私下幫民眾打疫苗。 武漢肺炎本土疫情嚴峻，但台北市某診所8日晚間疑似私下幫民眾打疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠肺炎本土疫情嚴峻，台北市某診所8日晚間疑似私下幫民眾打疫苗，指揮中心表示，衛生局近日有調撥疫苗至此診所，若違規替非前3類施打對象接種屬實，最高可罰新台幣200萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿指出，有關媒體報導某台北診所開放民眾連夜施打武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，國內疫苗現階段開放的公費接種對象，以雙北地區第1類至第3類未曾接種第一劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先。

而雙北以外之縣市，則以未曾接種疫苗的第一類醫事人員為接種對象，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。另針對3月22日至4月11日已完成第一劑之公費對象，於間隔10至12週後，開放接種第二劑。

台北市副市長黃珊珊表示，從5月27日開始的確有分發相關疫苗到合約診所去，依照相關規定希望他們可以施打在第一到三類相關防疫人員。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心已要求台北市衛生局進行瞭解及處理，若查明未依指揮中心所訂接種順序依序施打，可依據傳染病防治法第29條，處30萬至200萬元罰緩。

指揮中心強調中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，請各地方政府及醫療院所依據指揮中心所訂之COVID-19疫苗接種順序，進行施打作業。