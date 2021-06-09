「波士尼亞屠夫」上訴失敗 大屠殺倖存者：正義得以彰顯

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）前塞族共和國將軍穆拉迪奇(Ratko Mladic)在南斯拉夫內戰期間，因為指揮的部隊涉嫌執行嚴重的種族滅絕、反人道行為，在2017年被聯合國的海牙前南斯拉夫問題國際刑事法庭以多達10項罪名起訴，最後判處無期徒刑，雖然他不服判決提起上訴，昨(8)日被該法庭駁回，由於審判受到屠殺倖存者的密切關注，許多人聽到上訴被駁回才鬆了一口氣。

長達10年的南斯拉夫內戰不僅是二戰後人類最慘烈的戰爭之一，中間民族與宗教衝突、種族清洗、反人道罪的層出不窮也催生了前南斯拉夫問題國際刑事法庭，穆拉迪奇與塞族共和國前總統卡拉季奇(Radovan Karadžić)皆因相關戰爭罪行遭到起訴，穆拉迪奇更是被稱為「波士尼亞屠夫」。

穆拉迪奇在1993年爆發的波士尼亞戰爭期間，指揮塞族共和國的軍隊。由於波士尼亞軍隊對塞爾維亞村莊發起攻擊，作為報復，穆拉迪奇的軍隊在聯合國指定為安全區域的斯雷布雷尼察開始計畫性、大規模的屠殺，根據國際失蹤人口委員會統計(ICMP)，大概有8千人因此失蹤，另有上萬人被強制遷徙，流離失所。

事件中喪夫的Sehida Abdurahmanovic告訴BBC，即使事件已過去20年，對他們來說仍記憶猶新，因此有許多人即使已經幾乎聽不見也看不到，甚至是生了重病或是行動困難的，仍有轉播審判過程的當地紀念館一起關注判決，甚至還有倖存者特別飛到海牙去見證這歷史性的一刻。

一名因屠殺失去23名親人的倖存者Semso Osmanovic表示，確定穆拉迪奇必須服刑，讓他終於敢回到自己的家鄉，塞拉耶佛(Sarajevo)的一間媒體則在報紙上刊登判決結果，並以斗大的「看看屠夫在知道他必須終生待在鐵柵後留下的眼淚」作為新聞標題。

即使如此，穆拉迪奇仍有支持者，甚至對於塞爾維亞人來說，穆拉迪奇還是個民族英雄。而審判過程中，他不止全程拒絕承認罪行，還持續攻擊法庭，其子更公開宣稱判決不公，並將法庭譏為「巡迴馬戲團」。