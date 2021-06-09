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無意改變戰略模糊 美印太事務協調官：確保台海和平穩定

康貝爾指出，美國國防部採取一系列行動，並對台提供軍售，然而台灣也須自立自強。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 11:56
美台關係。（來源：Getty）

美台關係。（來源：Getty）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）白宮印太事務協調官康貝爾今（9）日表示，全球正值新冠疫情與其他挑戰，台海應維持穩定局面不受破壞。為此，美國正尋求協調一致行動，明確表示維持台海和平穩定的決心。

中央社報導，康貝爾（Kurt Campbell）今日出席新美國安全中心（CNAS）2021國家安全會議，與CNAS執行長方登（Richard Fontaine）進行為時半小時的對話。

期間提及台灣議題，康貝爾指出，應維持台海穩定的基調不變。對於修正美國對台戰略模糊政策的聲浪，他認為過去幾十年來的美中台框架是最好的框架，調整將帶來不利影響。

康貝爾指出，美國能做的最重要事情是採取一套全面措施，尋求增強威嚇力，維持台海和平穩定。美國對台戰略的第一個明確聲明是確保和平穩定。這不僅是私下保證，也是公開警告；其次是依循台灣關係法，確保美國在西太平洋的實力，以因應台海穩定局面被打破的情況。

美國提供對台軍售，然而台灣也須自立自強。康貝爾指出，美國國防部採取一系列行動，使美國能繼續在維持和平與穩定上發揮關鍵作用。華盛頓認為向台方提供關鍵國防設備至關重要，但也認為台灣應進行改革，以便增強自身威嚇能力。

台海穩定已是印太地區乃至歐洲國家的意向。康貝爾指出，印太地區的利益相關國家已經認知到，維持台海和平穩定極其重要。日本、南韓、澳洲與其他國家的聲明中可見一斑，部分歐洲國家也表達希望看到和平穩定的期待。

康貝爾強調，鑑於目前美國在全球與其他地方面臨新冠疫情與其他挑戰，最不需要的就是台海穩定遭到破壞。美方正在尋求採取協調一致的行動，發出明確訊息，決心維護和平與穩定。

談及中國近來行事，康貝爾說，過去2年，為中國製造最多問題的國家並非美國，而是中國自身。中國將南海島礁軍事化，以及過分自信的態度，引起全球的反彈。他也提及，中國領導人習近平近來趨向一人領導，輔佐決策圈子越發縮小。
台美中關係
康貝爾
台海穩定
台海問題
印太區域

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