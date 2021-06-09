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台灣６人屍檢確診新冠：２新聞從業人員、１司機運將、北投一家3人

短短兩天內，傳出令人遺憾的消息，包括壹電視的劉姓攝影記者、獨立資深社會記者易小文、一名新北計程車運將、以及三名北投居民，共六人的屍檢結果均確診新冠肺炎

By 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 11:53
壹電視大樓（圖片／維基百科）

壹電視大樓（圖片／維基百科）

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）位於內湖壹電視的劉姓攝影記者7日暴斃，送驗經PCR檢測後隔日確診染疫，同時也傳出另一名居住台北的自媒體資深社會記者在家身亡，屍檢確診染疫。

警方表示，該電視台清潔阿姨於7日上午發現大樓其中一間男廁所門反鎖，敲門多時無人回應，因此通知警衛報警，警方到場破門後，發現一名男性員工48歲劉姓電視台攝影棚攝影記者猝死於馬桶上；員警隨後通報衛生單位並進行刑事相驗，法醫採檢死者檢體進行PCR核酸檢測，8日結果出爐，死者確診罹患新冠肺炎。

得知消息後，電視台緊急進行清潔消毒作業，同台主播張雅琴向媒體透露，感嘆經常在外跑新聞的媒體記者也是染疫高風險群，認為公費疫苗施打優先族群應把記者列入。

同一時間，資深社會記者易小文（65歲）6日也被家人發現陳屍住處疑輕生，法醫相驗遺體並採檢樣本，7日證實染疫。媒體報導，易小文平常獨居在林森北路家中，與外甥常有聯繫，直到6日外甥聯繫不上，才會同派出所警員前往其住處查看。近年投入自媒體與義消行列的易小文，據傳近期因為心情沮喪，有輕生念頭，被發現死亡之後，家屬回想起他近日曾出現咳嗽、拉肚子狀況。

除了跑第一線記者具染疫高風險外，另計程車司機也是高風險工作。媒體報導，上（5）月22日警方接獲通報社子島河岸有一具水流屍，經消防人員打撈上岸後，查出死者是名67歲謝姓計程車司機，戶籍登記在新北新莊區，平時居無定所少與家人聯絡，生前曾向車行老闆稱自己有發燒，法醫採檢遺體後確診新冠肺炎。

另外，台北市北投區日前發生一家四口三人猝死命案，唯一存活的53歲女兒發燒PCR陽性確診，而另外三名死者屍檢PCR檢測也在8日晚出爐，均為陽性，確定一家四口全部確診。台北市副市長黃珊珊7日說明，該戶人家的家人從中南部北上，破門而入後，發現高姓老翁及妻子、70歲的大兒子身亡，遺體無外傷，而有輕度精神狀況的僅存53歲女兒有發燒情況，送醫進行快篩為陽性，進一步檢測PCR也陽性確診。

公衛專家楊憲宏日前在媒體上評論說道，台灣染疫死亡率上升到2.63%，超過了世界平均值，必須有緊急措施，購買單株抗體來救援病危者。
新冠肺炎
確診

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