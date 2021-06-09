假消息指「台北通」上傳身分證可領紓困3000元？臺北市政府3點澄清

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台灣進入三級疫情警戒至今，許多人在等領紓困金之時，網路流傳「臺北市疫情急難紓困，只要戶籍在臺北市，在『台北通』上傳身分證、存摺，直接發放一個人3,000元不審財稅，以家庭為單位申請，兩人以上最多補助6,000元」，臺北市政府8日表示，此訊息是錯的，請大家勿傳遞假消息並提出3點澄清。

網路流傳的內文表示於台北通上傳相關文件為錯誤訊息，北市府指出，台北通並無提供相關線上補助發放，若民眾需要線上申辦臺北市因疫情急難救助補助，請至本府「市民服務大平台」的COVID-19紓困專區，以線上表單方式進行申請。

另外，關於LINE訊息所傳之補助專案，北市府表示，因疫情急難救助仍然要符合生活陷困的事實，並非不查財稅，只是因疫情期間避免群聚而採線上申請，審查方式仍與平時相同。需符合「因疫情，導致無薪休假、部分工時而減少收入，生活因此陷入困境」等相關資格，訊息中表示「不審財稅」、「直接發放」且無說明資格條件，故為錯誤資訊。

臺北市政府社會局長周榆修強調，台北市因疫情急難救助係為協助市民因應疫情的紓困措施，三級防疫期間為避免群聚，於本市「市民服務大平台」採線上申請，經區公所或社福中心審查合格者，撥款入帳。民眾僅需提供身分證及存摺帳戶，但仍需經審查評估是否生活陷困及符合本市急難救助相關規定。

近期網路轉發訊息稱只要設籍本市市民，不需財稅審查，即可領取補助的訊息是錯的，請大家勿傳遞假消息，避免浪費行政審查資源，也讓一線同仁可以盡快將補助提供給最需要的人。

圖片由臺北市政府社會局提供