〈時評〉善心人士 別忘了人命關天

因疫情持續延燒、疫苗取得及供應不敷需求，鴻海創辦人郭台銘、國際佛光會中華總會、孫文學校總校長張亞中等善心人士（吃齋唸佛的宗教團體當然算在內），或表達願意自掏腰包購買疫苗，或表示可以幫忙募集疫苗轉送台灣，提供國人施打之用。

以後續行動最積極配合的郭台銘之永齡基金會為例：陳時中2日表示，永齡提出的資料還算完整，獨缺（BNT德國）原廠的授權書。商場打滾那麼多年又表現傑出的郭董，當然懂得事關偽造仿冒、侵犯智慧財產權與否的「授權書」之重要性！郭董既然說「以蒼生為念」，更應該知曉早已有劣假疫苗害死不少人的新聞，從而知道無良疫苗可能致人於死命的嚴重性！

再以對台灣關係平淡到不行的韓國為例，其無庸置疑的客觀性，絕對是值得做為台灣參斷的對照組──

據韓國媒體《韓聯社》2日報導，南韓中央政府以「疫苗屬通過非正規渠道獲取」為由，對大邱市宣稱取得的3000萬劑BNT疫苗，下達「禁止使用」命令！美國輝瑞公司得知該訊息後，馬上發表聲明強調 「只會跟國家政府提供疫苗，不會以其他途徑供貨」 ，「正在檢驗這批疫苗之真偽」，並宣稱考慮採取法律行動！在輝瑞公司向南韓當局斬釘截鐵表示「輝瑞總公司和輝瑞南韓分公司，並未批准任何人將疫苗輸入、販賣與流通至南韓，也不會將疫苗提供給仲介業者」後，大邱市長權泳臻終於在6月8日的記者會，為其掀起的疫苗之亂，向其國人鞠躬道歉！

其實，不只是輝瑞公司，BNT、莫德納、嬌生等同樣口徑都一致： 「只會跟國家政府提供疫苗，不會以其他途徑供貨」！

善心人士的美意，運用得當，當然就是偉大情操的展現。要提醒的是，善心人士的「義舉」，一不注意，也怕會出現「愛之適足以害之」的負面情況。最典型的例子是，許多宗教界人士，以愛心為出發點的這個、那個「放生」，結果成為「放死」不說，有時候，甚至於還成為環保人士抨擊的「破壞環境生態大浩劫的禍首」！真是，早知如此，何必當初，阿彌陀佛，善哉！善哉！

職是，在來路不明與無良疫苗害死人、跨國供假貨與假供貨的詐騙新聞層出不窮的此時此刻，善心人士要發揮菩薩心腸或關公的義薄雲天精神，只要是跟要打進人身體內的疫苗扯上關係的，請這些大德們務必別忘了：人命關天。好嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）