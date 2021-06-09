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台灣居家快篩有譜！指揮中心首鬆口：開放進口試劑

廠商表示，國產居家快篩試劑只要取得許可、審查過關，可快速上市。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 11:12
民眾於快篩站進行快篩。  

民眾於快篩站進行快篩。   (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 報導）本土疫持續延燒，快篩依舊有相當需求，疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8）日首度鬆口，開放廠商進口「居家用快篩試劑」。相關廠商表示，只要相關審查過關，國產居家快篩試劑可快速上市。

全國三級警戒延期，疫情持續發酵，民眾有快篩需求，必須經親至醫療院所或快篩站由醫護人員執行。反觀許多國家早已推行居家快篩，一般民眾也能自行篩檢。

自企業快篩指引釋出後，科學園區和各大企業紛紛為員工採購快篩，指揮中心態度也轉變，陳時中首度鬆口表示，將開放一般民眾在家自行快篩，並鼓勵廠商進口快篩試劑，以擴大快篩量能。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，現在快篩試劑，都屬於「醫療器材用品」，因此需請廠商趕快申請「自用快篩」相關許可。

截至8日為止，全台現有106個快篩站。據統計，地方政府和醫涼院所採購的快篩試劑總量約上千萬支，而居家用快篩初期用量即可達1,000萬支以上。開放居家快篩有助於熱區普篩，甚至是全民廣篩，再搭配PCR核酸檢測降低偽陰偽陽性，有助達成清零目標。

相關試劑廠商對政府開放家用快篩持正面態度。聯合報報導，泰博、寶齡富錦和台康等業者表示，快篩需求將持續，且未來可能成生活常態。

至於法官審查與上市時間，葉者表示，家用和醫療用快篩基本一致，僅在認證申請上有不同。只要拿到國內快篩專案製造許可，備妥相關資料即可向主管單位遞件申請審查

居家快篩價格部分，則隨市場浮動。業者表示，疫情嚴峻期間，市場需求量大則價格自然偏高。目前，快篩代理商一支試劑出貨價可達400元，而醫院患者自費價格約500元一人。
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