台灣3級疫情警戒！環保署：溫室氣體排放量盤查登錄期限 延期至9月底

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為配合全民防疫，行政院環保署表示，「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」應於每年8月底完成前一年度全廠、場之溫室氣體排放量盤查登錄作業，今年度的辦理期限將延長1個月至9月30日前完成。近日將以公函通知業者、各地環保局及第三方查驗機構配合辦理。

環保署說明，倘列管事業因有溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法第4條第2項所述之非屬排放源本身因素，致未能於今年9月底前完成登錄作業者，得依同條文規定於期限屆滿前檢具相關資料，提出展延申請。

溫室氣體減量及管理法自2015年7月1日公布施行至今，已公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，針對發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業及薄膜電晶體液晶顯示器業等特定行業，以及化石燃料燃燒年排放達2.5萬公噸CO2e以上之排放源進行列管，其應於每年8月底完成前1年度全廠、場之溫室氣體排放量盤查登錄作業。

圖片由環保署提供

環保署表示，近5年公告列管應盤查登錄事業家數平均為288家，2019年直接溫室氣體排放量224.6百萬公噸CO2e，間接溫室氣體排放量41.3百萬公噸CO2e，其中直接排放之來源包括使用燃料燃燒有80.70%、製程排放有18.98%、交通運輸設備燃料燃燒0.03%及逸散排放源0.29%。在間接排放型式為電力使用有87%及蒸汽使用13%。各行業排放分布，以電力業排放量最高有53%，其次為鋼鐵業14%、基本化學材料製造業11%、石油煉製業9%、水泥業4%及半導體業2%等。

圖片由環保署提供

環保署分析近5年製造業溫室氣體排放量變化情形，半導體業年均成長率6.44%最高、造紙業為1.35% 及光電業0.37%，其餘產業年均成長率為下降趨勢。

至於電力業，電力排放係數（每發一度電所排放的二氧化碳當量）由2015年0.525公斤CO2e/度至2019年降到0.509公斤CO2e/度，而電力業溫室氣體排放量由2015年115.68百萬公噸CO2e至2019年上升至119.57百萬公噸CO2e。因此，2019年電力排放係數下降，但溫室氣體排放量卻呈現上升趨勢。

依照經濟部能源局統計資料，2019年電力消費之中工業部門約占56%，服務業及住宅部門各約18%，顯示住商部門節電也是降低電力業溫室氣體排放的重要一環。

環保署強調，推動溫室氣體排放量盤查登錄制度，掌握產業基線，係為溫室氣體管理政策擬定之重要參據，環保署籲請業者，在配合防疫政策的同時，務必留意今年度溫室氣體盤查登錄作業之辦理期限，如有任何問題亦可致電或至該署「國家溫室氣體登錄平台」查詢。