Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣3級疫情警戒！環保署：溫室氣體排放量盤查登錄期限 延期至9月底

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/09 10:52
照片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/users/hugo_ob-6696885/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3973014">Ke Hugo</a>/<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3973014">Pixabay</a>提供 

照片來源：Ke Hugo/Pixabay提供 

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為配合全民防疫，行政院環保署表示，「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」應於每年8月底完成前一年度全廠、場之溫室氣體排放量盤查登錄作業，今年度的辦理期限將延長1個月至9月30日前完成。近日將以公函通知業者、各地環保局及第三方查驗機構配合辦理。

環保署說明，倘列管事業因有溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法第4條第2項所述之非屬排放源本身因素，致未能於今年9月底前完成登錄作業者，得依同條文規定於期限屆滿前檢具相關資料，提出展延申請。

溫室氣體減量及管理法自2015年7月1日公布施行至今，已公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，針對發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業及薄膜電晶體液晶顯示器業等特定行業，以及化石燃料燃燒年排放達2.5萬公噸CO2e以上之排放源進行列管，其應於每年8月底完成前1年度全廠、場之溫室氣體排放量盤查登錄作業。

台灣3級疫情警戒！環保署：溫室氣體排放量盤查登錄期限 延期至9月底

圖片由環保署提供

環保署表示，近5年公告列管應盤查登錄事業家數平均為288家，2019年直接溫室氣體排放量224.6百萬公噸CO2e，間接溫室氣體排放量41.3百萬公噸CO2e，其中直接排放之來源包括使用燃料燃燒有80.70%、製程排放有18.98%、交通運輸設備燃料燃燒0.03%及逸散排放源0.29%。在間接排放型式為電力使用有87%及蒸汽使用13%。各行業排放分布，以電力業排放量最高有53%，其次為鋼鐵業14%、基本化學材料製造業11%、石油煉製業9%、水泥業4%及半導體業2%等。

台灣3級疫情警戒！環保署：溫室氣體排放量盤查登錄期限 延期至9月底

圖片由環保署提供

環保署分析近5年製造業溫室氣體排放量變化情形，半導體業年均成長率6.44%最高、造紙業為1.35% 及光電業0.37%，其餘產業年均成長率為下降趨勢。

至於電力業，電力排放係數（每發一度電所排放的二氧化碳當量）由2015年0.525公斤CO2e/度至2019年降到0.509公斤CO2e/度，而電力業溫室氣體排放量由2015年115.68百萬公噸CO2e至2019年上升至119.57百萬公噸CO2e。因此，2019年電力排放係數下降，但溫室氣體排放量卻呈現上升趨勢。

依照經濟部能源局統計資料，2019年電力消費之中工業部門約占56%，服務業及住宅部門各約18%，顯示住商部門節電也是降低電力業溫室氣體排放的重要一環。

環保署強調，推動溫室氣體排放量盤查登錄制度，掌握產業基線，係為溫室氣體管理政策擬定之重要參據，環保署籲請業者，在配合防疫政策的同時，務必留意今年度溫室氣體盤查登錄作業之辦理期限，如有任何問題亦可致電或至該署「國家溫室氣體登錄平台」查詢。
環保署
溫室氣體排放量

相關新聞

避免囤積風險 台灣環保署公告修正調升回收乾電池處理補貼費率
避免囤積風險 台灣環保署公告修正調升回收乾電池處理補貼費率
2021/05/27 10:24
台灣疫情升溫！環保署關懷資收個體戶　贈防護用品
台灣疫情升溫！環保署關懷資收個體戶　贈防護用品
2021/05/19 15:39
台灣防疫消毒大隊總動員　全力防堵疫情擴散
台灣防疫消毒大隊總動員　全力防堵疫情擴散
2021/05/17 09:09
自助餐及便當店紙餐具回收7/1上路　台灣環保署籲業者提早因應
自助餐及便當店紙餐具回收7/1上路　台灣環保署籲業者提早因應
2021/05/13 09:41
26日空品拉警報！ 101大樓消失在霧霾中 南台灣越晚越糟
26日空品拉警報！ 101大樓消失在霧霾中 南台灣越晚越糟
2021/02/26 11:17

更新時間 : 2021-06-09 12:58 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元