新北1支疫苗也沒了！侯友宜喊話中央速送疫苗

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導）本土新冠疫情險峻，目前台灣所獲疫苗杯水車薪。新北市長侯友宜昨（8）日表示，新北市所分得之疫苗已全數打完，喊話中央盡快分送。

侯友宜8日下午在防疫會議被問及新北市疫苗存貨量，他表示，新北市打疫苗速度最快，「一支也沒有了！」長照機構照顧人員以及育幼同仁都無疫苗可打，醫護同仁疫苗覆蓋率僅有七成五，他呼籲中央盡快分送疫苗給新北市施打。

侯友宜指出，「最後的解方就是疫苗，」新北市會嚴加控管疫情，但仍須疫苗的施打，才能控制疫情，讓民眾群體免疫達七成後方能回歸正常生活。

侯友宜強調，中央透露8月將有1000萬劑疫苗到位，但國內疫苗數仍然不夠，按照現在的速度估算，今年9月無法做到全國集體免疫的六成，需到明年1月才能達成。侯友宜也拜託中央，採購疫苗一定要結合民間團體、企業的力量，採購量多質好的疫苗，力拼9月就能達成讓群體免疫六成的目標。

行政院長蘇貞昌8日提及總統蔡英文、陳時中曾致電關心新北疫情，總統府發言人張惇涵也表示，上周六蔡英文陸續和竹竹苗首長通電話，當天傍晚也致電侯友宜，表示「如果新北市有需要之處，中央一定會全力支援」。侯友宜表示，他在電話中也向蔡報告，新北熱區與萬華之間有七座橋樑連結，人民生活起居作息相關，望中央在疫苗分配上能戰略性部署，方能有效控制疫情。

聯合報報導，日前蔡英文公開呼籲地方應配合中央，落實傳統市場分流政策，被外界解讀為針對新北市。侯友宜也表示，新北市所有市場地形、地貌都不同，有些採身分證分流、有些則是攤商自主輪流休息，或是攤商不讓汽機車進入，各個市場因地制宜，有效管控最重要。