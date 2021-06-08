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世界海洋日愛護海洋守護地球

By 台灣英文新聞
2021/06/08 17:14
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

為了喚醒人類對於海洋的認識、保護及永續利用，聯合國在2008年12月5日，第63屆聯合國大會通過第111號決議，決定自2009年起，指定6月8日為「世界海洋日」。聯合國希望世界各國都能藉此機會向人類賴以生存的海洋致敬，瞭解海洋所蘊含的豐富價值，並慎重審視全球性污染和魚類資源過度消耗等問題。

新北市擁有145公里海岸線，多達28處漁港，又有西北漁場及北方三島漁場為大陸沿岸流與黑潮交匯處，為亞洲重要漁場之一，專家表示全台近海漁業年產值約150億，其中北部漁港就佔7成，也就是105億元之多，豐富多元的漁獲，更連帶帶動北台灣各縣市大量觀光人潮，此漁場的海洋資源為全球共同財產，需要大家共同維護珍貴的海洋環境及資源。漁民希望能在這片上天賜予的大海永續經營。

新北市政府為避免廢網、河川廢棄物、垃圾等污染源進入大海，近年來針對廢棄漁網、海底流網、覆網等廢棄物，漁業處自105年8月成立新北海洋防衛隊與環保局成立的藍海艦隊共同合作結合民間力量清除附近礁區的海底覆網，也持續清除海洋垃圾以改善海洋環境。為管理本市刺網漁業推動多項管制措施，從漁船筏總量管制，刺網漁具標示船名或漁船編號，進而輔導刺網漁船筏轉型，以期降低廢棄漁網對海洋環境的影響。在保育海洋漁業資源方面，新北市政府針對萬里、瑞芳、貢寮及野柳等4處水產動植物繁殖保育區，公告自110年1月1日起加強龍蝦、九孔及海膽等水產動植物採捕限制事項。在增裕海洋漁業資源方面，新北市政府在漁業資源保育區辦理魚苗放流活動，將本市自行培育的花枝苗、魚苗、和九孔等放流至漁業資源保育區增裕新北市海域海洋資源。

漁業處長張麗珍表示，為了平衡海洋資源與漁業發展，市府除劃設4個保育區、5個刺網禁區、2個保護礁禁漁區及7個人工魚礁禁漁區外，更結合產、官、學界的力量，以實際的愛海行動共同愛護海洋守護地球。

世界海洋日愛護海洋守護地球

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2021-06-09 12:57 GMT+08:00

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