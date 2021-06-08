Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

防疫措施升級！北富銀部分業務改採預約辦理

By 台灣英文新聞
2021/06/08 17:08
防疫措施升級！北富銀部分業務改採預約辦理

因應疫情，為強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行將自6/7起則針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預約及線上預先諮詢方式辦理，以期提高服務效率，減少客戶來行等候時間及接觸風險。

　　北富銀表示，為提高防疫效果，全行皆配合防疫中心指引全面落實各項防疫舉措，積極推廣線上辦理業務，並針對各分行實施上班分流及入行人數控管，搭配線上取號服務和最新推出的線上預約機制，希望能縮短客戶在分行停留等候的時間，減少接觸傳染的機會。

　　目前在三級防疫警戒期間改採預約方式辦理的業務項目，個人戶部份包含新開戶、存摺補發、變更身分證明號碼、變更姓名或印鑑及繼承相關業務；公司戶則包含新開戶、籌備處改公司戶及變更公司負責人或印鑑等服務。預約方式相當簡便，客戶只要在欲來行辦理業務當日的前一天15:30前，以手機撥打北富銀預約專線(02)8752-1800，系統將自動以簡訊傳送預約網址，或可透過官網＂公告訊息＂項下第一條＂本行營業單位部分業務改採預約方式辦理公告＂，進入進行預約。

　　北富銀建議民眾，若想申辦其他非預約制業務，可先於線上取號以掌握臨櫃時間，或致電理專預約業務辦理。此外也可以多利用本行網路銀行、行動銀行及ATM服務，無接觸、更高效！詳細預約方式可參閱以下網址說明: https://www.fubon.com/banking/news/home/news_20210605.htm

更新時間 : 2021-06-09 12:57 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元