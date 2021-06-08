防疫措施升級！北富銀部分業務改採預約辦理

因應疫情，為強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行將自6/7起 則針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目， 改採線上預約及線上預先諮詢方式辦理，以期提高服務效率， 減少客戶來行等候時間及接觸風險。

北富銀表示，為提高防疫效果， 全行皆配合防疫中心指引全面落實各項防疫舉措， 積極推廣線上辦理業務， 並針對各分行實施上班分流及入行人數控管， 搭配線上取號服務和最新推出的線上預約機制， 希望能縮短客戶在分行停留等候的時間，減少接觸傳染的機會。

目前在三級防疫警戒期間改採預約方式辦理的業務項目， 個人戶部份包含新開戶、存摺補發、變更身分證明號碼、 變更姓名或印鑑及繼承相關業務；公司戶則包含新開戶、 籌備處改公司戶及變更公司負責人或印鑑等服務。 預約方式相當簡便，客戶只要在欲來行辦理業務當日的前一天15: 30前，以手機撥打北富銀預約專線(02)8752-1800， 系統將自動以簡訊傳送預約網址，或可透過官網＂公告訊息＂ 項下第一條＂本行營業單位部分業務改採預約方式辦理公告＂， 進入進行預約。

北富銀建議民眾，若想申辦其他非預約制業務， 可先於線上取號以掌握臨櫃時間，或致電理專預約業務辦理。 此外也可以多利用本行網路銀行、行動銀行及ATM服務，無接觸、 更高效！詳細預約方式可參閱以下網址說明: https://www.fubon.com/banking/ news/home/news_20210605.htm