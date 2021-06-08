新北訂「宿舍防疫參考指引」務實照顧住宿生　統一訂餐端午視訊不返鄉

為因應防範疫情擴散，及確保境內各階段別學子健康， 教育局率先訂定「 新北市高級中等以下學校與轄內大專校院宿舍防疫參考指引」， 提供學校針對住宿同學在三級以上疫情警戒及有確診個案時，以「 立即安置、低度活動、從嚴認定、生活輔導、落實通報」五大原則， 進行宿舍防疫工作參考指引。

教育局表示，針對本市高中以下學校與轄境內大專院校住宿生超過3 ,000位，經調查約6成為外籍生，建議學校協助學生統一訂餐， 實施務實照顧，不宜讓學生自行購餐及外出，維持「低度活動」。 另外，因應端午假期即將到來，為強化三級警戒， 避免確診居家案例比例增加， 呼籲新北市境內大學生與高國中住宿學生減少移動，端午不返家， 善用通訊軟體視訊報平安及利用網際媒材學習及休閒，避免外出。

以莊敬工家為例，目前407位學生留宿，大部分為僑生， 學校為確保學生的安全與健康，每天都進行宿舍環境清潔與消毒。 來自緬甸僑生李世美同學表示，導師每天打電話問候身心狀況，也備 妥民生物資送到宿舍，對於師長的關懷，內心非常感動， 即將從莊敬畢業，也要續留臺灣升讀科技大學的產學攜手專班。 資訊科一年級印尼僑生劉銀玲表示疫情期間， 除了有家人遠距離的關心，也有學校老師們近距離的關懷照顧， 相信一定能戰勝疫情。另外，餐飲科建教合作廠商和德昌麥當勞及資 訊科合作廠商佳邦科技，也在此刻提供免費營養午餐， 減輕學生的負擔，讓學生感受到台灣之人情味。

教育局長張明文表示，新北為疫情熱區，有鑑於陸續有移工及大學宿 舍因疫情而影響住宿者健康， 新北市首先提出宿舍防疫參考指引供各校參考遵循， 強力建議學校維持學生低度活動，統一協助學生訂餐。 住宿生外出寢室，或須近距離接觸或交談，立即配戴口罩， 避免不必要的移動、活動與聚會。希望以嚴謹的防疫措施和溫暖的關 懷追蹤，讓離家唸書的學子們都能確保平安健康。