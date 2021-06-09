疫情衝擊！日本藝術家奈良美智台北首展提前喊卡　已吸引破四萬人朝聖約好下半年返台灣

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）台灣第三級警戒延長，已吸引超過4萬人朝聖的日本當代藝術家奈良美智台北特展跟著提前結束，讓不少粉絲心碎滿地。

首次發稿 0609 10:00

最近更新 0609 12:00

日本知名當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）於今年3月12日台北關渡美術館開展，本來預計展到6月20日，但全台灣受疫情影響，第三級警戒再度延長，主辦單位中華文化總會提前宣布展覽結束。

文總昨(8)日在臉書上宣布，因應全國疫情警戒第三級延長至6月28日，相關防疫措施持續執行，因此關渡美術館《奈良美智特展》即日正式結束，雖然可惜，但在防疫的關鍵時刻，我們必須齊心抗疫。期待下半年度，在高雄和台南與奈良美智的作品再相遇！

奈良特展開幕當日總統蔡英文還親自前往，而首個週末就吸引到2,000人次到訪，周邊商品也火速秒殺，足見其力，閉展消息一出，有網友表示，「還以為展覽時間很長，先不要去人擠人，沒想到就這樣結束了」。

文總今日發布新聞稿表示，《奈良美智特展》為日本當代藝術家——奈良美智在台灣的首次特展。為感謝台灣捐贈口罩給日本，還有在311東日本大地震時的捐款與幫助，特展不僅開放免費入場，奈良美智更親自來台策展，帶來首度在海外展出的《月光小姐Miss Moonlight》，以及為台灣創作全新作品《朦朧潮溼的一天 Hazy Humid Day》等多達53項創作。

文總透露，自3月11日開幕至5月初因應防疫升級暫停開放之前，台北場《奈良美智特展》觀展人數已突破4萬人次，除了掀起觀展熱潮，也讓更多民眾也能近距離欣賞到這位日本當代藝術大師的藝術歷程。



文總表示，自三級警戒發布後，《奈良美智特展》便配合相關防疫措施暫停開放，此次三級警戒延長時間已超過預定的展期，因此宣布提早結束。雖然可惜，但也呼籲在防疫的關鍵時刻必須齊心抗疫，而高雄與台南移展的相關工作都在進行中，所以請粉絲們不要灰心，務必做好自身的防疫措施，下半年度南台灣再見。