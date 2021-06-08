中華電信引進AWS Outposts實現您最快捷 最安全的在地需求

中華電信今天正式宣佈在機房部署AWS Outposts，持續成為高科技製造、政府、 金融及醫療等產業的最佳數位轉型夥伴。 今天企業大多數的應用程式都會走上雲端, 但對延遲敏感、需滿足資料在地處理的應用， 今天終於可以由中華電信的協助達到目標。AWS Outposts是由Amazon Web Services (AWS) 所設計的全受管並可配置的運算儲存機架，可提供客戶低延遲、 高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案。

雲端運算已成為企業數位轉型的戰略首選。 中華電信為滿足企業混合雲的進階需求，將AWS Outposts整櫃進駐中華機房，利用AWS Outposts最新解決方案， 藉由中華電信大頻寬及高安全機房，為企業提供具資安防護、 合規需求、低延遲等特性的服務。 企業可以透過中華電信雲網融合服務就近部署AWS雲端服務， 輕鬆享有AWS雲端服務，在本地進行低延遲存取地端部署系統、 本機資料處理，或本機資料儲存的工作負載。在面對疫情的挑戰下， 中華電信持續引進全球最新技術，協助企業加速數位創新腳步。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示：「 我們非常興奮能夠與中華電信合作，讓台灣的客戶透過AWS Outposts在中華電信機房部署AWS的服務， 同時無縫連接至AWS雲端，進一步加速數位轉型和創新的步伐， 並滿足他們對低延遲和數據處理的需求。」

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示：「很高興AWS Outposts正式在中華電信機房落地。 我們充分理解大型企業對資料安全及反應速度的要求與期待， 深信AWS Outposts在中華電信雲網融合服務基礎上， 定能協助企業加速雲端創新及產業跨領域合作， 中華電信將持續與AWS緊密合作，提供企業最優質的混合雲服務。 」