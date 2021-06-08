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中華電信引進AWS Outposts實現您最快捷 最安全的在地需求

By 台灣英文新聞
2021/06/08 17:01
中華電信引進AWS Outposts實現您最快捷 最安全的在地需求

中華電信今天正式宣佈在機房部署AWS Outposts，持續成為高科技製造、政府、金融及醫療等產業的最佳數位轉型夥伴。今天企業大多數的應用程式都會走上雲端, 但對延遲敏感、需滿足資料在地處理的應用，今天終於可以由中華電信的協助達到目標。AWS Outposts是由Amazon Web Services (AWS) 所設計的全受管並可配置的運算儲存機架，可提供客戶低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案。

雲端運算已成為企業數位轉型的戰略首選。中華電信為滿足企業混合雲的進階需求，將AWS Outposts整櫃進駐中華機房，利用AWS Outposts最新解決方案，藉由中華電信大頻寬及高安全機房，為企業提供具資安防護、合規需求、低延遲等特性的服務。企業可以透過中華電信雲網融合服務就近部署AWS雲端服務，輕鬆享有AWS雲端服務，在本地進行低延遲存取地端部署系統、本機資料處理，或本機資料儲存的工作負載。在面對疫情的挑戰下，中華電信持續引進全球最新技術，協助企業加速數位創新腳步。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示：「我們非常興奮能夠與中華電信合作，讓台灣的客戶透過AWS Outposts在中華電信機房部署AWS的服務，同時無縫連接至AWS雲端，進一步加速數位轉型和創新的步伐，並滿足他們對低延遲和數據處理的需求。」

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示：「很高興AWS Outposts正式在中華電信機房落地。我們充分理解大型企業對資料安全及反應速度的要求與期待，深信AWS Outposts在中華電信雲網融合服務基礎上，定能協助企業加速雲端創新及產業跨領域合作，中華電信將持續與AWS緊密合作，提供企業最優質的混合雲服務。

更新時間 : 2021-06-09 12:57 GMT+08:00

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