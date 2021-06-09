【楊憲宏時評】疫苗「世界大戰」在台灣開打

新冠病毒疫苗接種已經成了台灣人互相打招呼的問候語，「打了沒？」。這是對的。這是台灣將脫離大流行的首要條件，人民普遍相信自己必須去打疫苗才能解決封鎖，才能回歸繁榮穩定。

打疫苗不但是權利也是義務，因為這個舉動是守護自己也保別人，不但利己，也是利他主義（altruism)的實踐。

可是這一切都必須有科學家發展出疫苗才能實現。美歐的「超前佈署」挽救了自己也加惠了別人。全球1.74億人確診，374萬人死亡，形同打了一次世界大戰，引發這場大戰的中共，罪魁禍首還逍遙法外，雖然世界科學界人士已調查追蹤，相信病毒來自武漢病毒研究所（WVI)，仍然需要定罪的証據。

但比追責更重要的是，擊退大瘟疫。1347年歐洲流行「黑死病」，7千萬人死亡，經過50年才脫險。2019年這場也已經1年半了，由於疫苗已經成功問世，這場大瘟疫正走向結尾。

在這場另類競賽中，並没有多少國家有科技力發展疫苗。有些國家如英、美、德不但迅速而且準確，疫苗效力高，品質佳，深受信任。有些國家做出來了，可是問題多多。有些國家如日本、韓國雖未開發疫苗卻向成功開發國引進技術在國內生產，也算是一種科技力表現。

台灣選擇自行開發「疫苗MIT」，也就是「國產疫苗」，是很大的勇氣，這個決定，沒有對錯，就是台灣要在生技產業上擠進全球市場，這是to be or not to be的選擇。

基礎之一是台灣有能力自行生產疫苗，每年流感疫苗注射，醫師都問要打哪一種？進口的？國產的？已經行之多年。而每年國產疫苗都不輸進口的，得到台灣人信任。

基礎之二是，半導體產業，台灣成為全球第一。證明台灣科技力在全球具競爭力。台灣還有更多「隱形冠軍」在服務全球，這樣的綜合國力，在世界排名前十。

基礎之三是台灣對抗邪惡中共超過半世紀，很淸楚要保持科技領先，成為護國保台的磐石。這樣的民心士氣，才能讓美日歐民主國家跨海而來保護這個寶島。因為失去這個反共最前線，全球危矣。

「國產疫苗」的戰略意義在此。但是必須成功問世，才能發揮作用。現在三家國產疫苗都進入關鍵衝刺階段。

最重要的是，效力（efficacy )如何？安全性雖然已經有實驗室檢證，但是實際世界（real world)仍有待觀察。因為實驗室的成功與大量生產的成功有不同的難度挑戰。

國產疫苗的「最後一哩路」充滿戒慎恐懼原因在此。不論研發、測試、解盲、生產、安全、效力…很多的科技力細節，都可以是國際科學期刊的論文發表重點，國產疫苗未來面對的最大關口是，會有多少論文發表在真正重要的期刊上。不要像有些國家發表的論文數量不足，選擇的期刊也低端，現在實際世界注射後証明效力極差，成為全球醫界笑柄。

還記得衛福部長陳時中在選擇購買國外疫苗時，被問到為何不選某些境外疫苗時説出的名言：國際期刊論文數量不足…，看不出効力。

所以，一個疫苗安全嗎？有效嗎？不是看疫苗公司的記者會，或媒體報導，是看論文數量夠不夠，在什麼樣的國際期刊發表？是什麼樣的研究者參與？題目是否有針對性？

現在在全球受信賴廣為接受的疫苗，都是經過國際期刊「論文關」挑戰過的。

實際世界在台灣確如日本茂木外相所言，七月以後台灣將有國產疫苗機制，但是現在狀況緊急…。這是日本政府援助台灣124萬多劑日本製AZ疫苗的源由，日本國會議員認為應該援台1000萬劑，是綜合考慮了台灣有「燃眉之急」，不只是疫情突破，而且還有中共威脅，造成國安警報，因為中共的確在用力阻擋國際疫苗到台灣。日本疫苗專機輸台都有美國戰機護航，就知情況緊張。

「疫苗戰」是這階段「世界大戰」在台灣發生的實況，台灣一定會過關，不論是靠美、日、歐進口疫苗，或是未來靠「國產疫苗」。因為不論哪一種量能都是足夠的。雖然說疫苗達到6成人口覆蓋率比較安心，但是以英美以色列經驗，超過3成人口覆蓋率疫情就可控了。這就是前副總統陳建仁説：「若能在8月底前達成1千萬人至少接種1劑疫苗，屆時國人才可稍微放鬆心情。」的科學基礎。

8月底1000萬劑？台灣當然有！免驁！