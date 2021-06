【楊憲宏時評】疫苗「世界大戰」在台灣開打

新冠病毒疫苗接種已經成了台灣人互相打招呼的問候語,「打了沒?」。這是對的。這是台灣將脫離大流行的首要條件,人民普遍相信自己必須去打疫苗才能解決封鎖,才能回歸繁榮穩定。

打疫苗不但是權利也是義務,因為這個舉動是守護自己也保別人,不但利己,也是利他主義(altruism)的實踐。

可是這一切都必須有科學家發展出疫苗才能實現。美歐的「超前佈署」挽救了自己也加惠了別人。全球1.74億人確診,374萬人死亡,形同打了一次世界大戰,引發這場大戰的中共,罪魁禍首還逍遙法外,雖然世界科學界人士已調查追蹤,相信病毒來自武漢病毒研究所(WVI),仍然需要定罪的証據。

但比追責更重要的是,擊退大瘟疫。1347年歐洲流行「黑死病」,7千萬人死亡,經過50年才脫險。2019年這場也已經1年半了,由於疫苗已經成功問世,這場大瘟疫正走向結尾。

在這場另類競賽中,並没有多少國家有科技力發展疫苗。有些國家如英、美、德不但迅速而且準確,疫苗效力高,品質佳,深受信任。有些國家做出來了,可是問題多多。有些國家如日本、韓國雖未開發疫苗卻向成功開發國引進技術在國內生產,也算是一種科技力表現。

台灣選擇自行開發「疫苗MIT」,也就是「國產疫苗」,是很大的勇氣,這個決定,沒有對錯,就是台灣要在生技產業上擠進全球市場,這是to be or not to be的選擇。

基礎之一是台灣有能力自行生產疫苗,每年流感疫苗注射,醫師都問要打哪一種?進口的?國產的?已經行之多年。而每年國產疫苗都不輸進口的,得到台灣人信任。

基礎之二是,半導體產業,台灣成為全球第一。證明台灣科技力在全球具競爭力。台灣還有更多「隱形冠軍」在服務全球,這樣的綜合國力,在世界排名前十。

基礎之三是台灣對抗邪惡中共超過半世紀,很淸楚要保持科技領先,成為護國保台的磐石。這樣的民心士氣,才能讓美日歐民主國家跨海而來保護這個寶島。因為失去這個反共最前線,全球危矣。

「國產疫苗」的戰略意義在此。但是必須成功問世,才能發揮作用。現在三家國產疫苗都進入關鍵衝刺階段。

最重要的是,效力(efficacy )如何?安全性雖然已經有實驗室檢證,但是實際世界(real world)仍有待觀察。因為實驗室的成功與大量生產的成功有不同的難度挑戰。

國產疫苗的「最後一哩路」充滿戒慎恐懼原因在此。不論研發、測試、解盲、生產、安全、效力…很多的科技力細節,都可以是國際科學期刊的論文發表重點,國產疫苗未來面對的最大關口是,會有多少論文發表在真正重要的期刊上。不要像有些國家發表的論文數量不足,選擇的期刊也低端,現在實際世界注射後証明效力極差,成為全球醫界笑柄。

還記得衛福部長陳時中在選擇購買國外疫苗時,被問到為何不選某些境外疫苗時説出的名言:國際期刊論文數量不足…,看不出効力。

所以,一個疫苗安全嗎?有效嗎?不是看疫苗公司的記者會,或媒體報導,是看論文數量夠不夠,在什麼樣的國際期刊發表?是什麼樣的研究者參與?題目是否有針對性?

現在在全球受信賴廣為接受的疫苗,都是經過國際期刊「論文關」挑戰過的。

實際世界在台灣確如日本茂木外相所言,七月以後台灣將有國產疫苗機制,但是現在狀況緊急…。這是日本政府援助台灣124萬多劑日本製AZ疫苗的源由,日本國會議員認為應該援台1000萬劑,是綜合考慮了台灣有「燃眉之急」,不只是疫情突破,而且還有中共威脅,造成國安警報,因為中共的確在用力阻擋國際疫苗到台灣。日本疫苗專機輸台都有美國戰機護航,就知情況緊張。

「疫苗戰」是這階段「世界大戰」在台灣發生的實況,台灣一定會過關,不論是靠美、日、歐進口疫苗,或是未來靠「國產疫苗」。因為不論哪一種量能都是足夠的。雖然說疫苗達到6成人口覆蓋率比較安心,但是以英美以色列經驗,超過3成人口覆蓋率疫情就可控了。這就是前副總統陳建仁説:「若能在8月底前達成1千萬人至少接種1劑疫苗,屆時國人才可稍微放鬆心情。」的科學基礎。

8月底1000萬劑?台灣當然有!免驁!