【台灣雙北疫情仍緊繃】北市聯醫陽明院區又有醫護確診! 　台北市居家隔離達3千人•新北市確診破5千！

北市聯醫陽明院區6月8日表示，自即日起至110年6月15日止，急診以新冠肺炎診治及採檢為主，其他醫療服務暫緩。圖為5月30日民眾前往陽明院... 北市聯醫陽明院區6月8日表示，自即日起至110年6月15日止，急診以新冠肺炎診治及採檢為主，其他醫療服務暫緩。圖為5月30日民眾前往陽明院區施打疫苗情形 (中央社檔案照片)

台北市長柯文哲8日在記者會表示, 北市居家隔離人數將近3千人(如上圖) , 疫情仍相當緊繃, 不能鬆懈。

圖/新北市政府

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市立聯合醫院表示，陽明院區急診2日收治一名確診個案，有醫護人員在急救過程沾染到病人嘔吐物，於今天(8日) 確診，立即加強急診室大規模環境清消作業，匡列急診相關人員採檢。

北市聯醫陽明院區醫務長何清幼今天表示，院區急診室2日曾收治1名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，病人狀況危急，但院區加護病房滿床，因此急診醫護人員當下先緊急插管並準備轉送醫學中心，但在急救過程中，有部分醫護人員沾染上病人噴濺的嘔吐物。

媒體詢問有多少醫護確診？院方不願回應。何清幼指出，醫護人員採檢後今天確診，院區隨即啟用高規格防護，匡列急診相關人員採檢，並加強急診室大規模環境清消作業，包含落實疑似或確診個案收治作業流程及感控規範、設置專用隔離動線、電梯靜置及動線清消作業等。

何清幼說，為因應嚴峻疫情及預防院內感染發生，即日起至15日止，急診以武漢肺炎診治及採檢為主，其他醫療服務暫緩。

何清幼強調，近期確診人數不斷增加，在這個全民抗疫的時刻，聯醫全體醫護及同仁仍將堅守崗位、克盡職責，秉持醫者仁心，持續守護市民健康。

中央社報導, 聯合醫院為台北市專責醫院，轄下和平院區、松德院區、仁愛院區、忠孝院區、昆明防治中心等單位都曾有人員染疫。

柯文哲: 北市疫情仍緊繃

台北市長柯文哲8日下午在北市疫情指揮中心記者會中表示，北市快篩站昨(7）日篩檢完成577人，陽性率下降為3.6%，整體陽性率慢慢在下降，萬華區疫情維持平穩，這一週快篩陽性率降到2.4%，會降到每日30名上下的確診者人數。

這個趨勢應該會比中央提早四天，北市快篩陽性與中央的確診數據差四天左右，比較能即時反映疫情趨勢。但他也提醒民眾仍應警戒，以免疫情再度升高。



柯文哲在說明北市目前疫情時表示，由快篩結果顯示，萬華地區的疫情已控制住，但確診者已散至各地區，衛生局仍在進行確診者疫調，疫情仍顯緊繃，每天約要監控3千名上下的居家隔離者，要等到確診人數下降兩週後，居家隔離者的人數才會開始跟著往下掉。疫情趨緩時，大家仍然不可放鬆，以免確診者又因此上升，為減少對社會經濟的傷害，要以最低成本維持三級管制，撐到新冠肺炎疫苗能全面施打那一天的到來。



柯文哲表示，市場仍須在六、日進行嚴格的人流管制，在疫情嚴峻情形之下，旅遊、餐飲、夜市等業者受傷慘重，這是市府下一個必須解決的問題，讓這些產業能度過危機。根據疾管署統計, 台北市目前確診人數為3628人。

新北市確診數破5千人

新北市方面今天新增123例武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病例，以中和30人最多、板橋19人居次。市長侯友宜表示，目前泰山、淡水發病數有上升趨勢，務必注意。

新北市長侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，今天以中和增加30人最多，接著依序為板橋19人、新莊12人、新店11人，其他區域都在10人以下。

中央社引述新北市府統計，4月26日起截至6月8日止，新北市累計確診人數達5013人，目前仍有4544人居家隔離列管中。