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不理周玉蔻抹黑.... 中研院士陳培哲：國產新冠疫苗最大困難來自蔡總統

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By 台灣英文新聞－編輯
2021/06/08 18:49
中研院院士陳培哲。（圖片翻攝自臺大演講網youtube）

中研院院士陳培哲。（圖片翻攝自臺大演講網youtube）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中研院院士陳培哲近日針對進口與國產疫苗發表意見，批評國家疫苗策略錯誤，不過名嘴周玉蔻卻爆料陳為食藥署疫苗審查委員之一，發言違反專業倫理，陳培哲8日接受自由採訪時強調，他早於5月底就請辭，並指辭職原因就是擔心審查委員會難以秉持獨立性，並點名最大困難就是來自蔡英文總統。

周玉蔻7日臉書上批評，「陳培哲身為衛福部食藥署武漢肺炎疫苗專家會議委員，近日卻攻擊國產疫苗，加上是關鍵解盲階段，發言嚴重違反專業倫理已請辭，未來應該無法避免相關觸犯法律的訴訟。」

陳培哲5日接受其它媒體訪問時說，大部份國家疫苗策略都是分散風險，會採取兩到三個技術平台，但「台灣都賭在蛋白質，民進黨政府就是不相信科學！」

這位鮮少對外發言的民進黨長期支持者更進一步說，國產疫苗包含高端、聯亞、國光的次單位疫苗要能在短期上市的計畫實在不容樂觀，畢竟同樣連知名美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）所研發的蛋白質次單位疫苗，至今都尚未獲審查認證，台灣又如何做到？他直指「國產疫苗，7月絕對不可能做出來」。

8日針對周玉蔻的質疑，他在接受自由採訪時捍衛自己的清譽：「我不後悔講了真話。」「不在乎網路批評，也不怕遭網軍攻擊！」他指民主社會應公開討論學術及研究，容許不同聲音，不能成為一言堂。

陳培哲解釋，他早於5月底就請辭，指辭職原因就是擔心審查委員會難以秉持獨立性，「審查最大的困難就是來自蔡總統」。陳培哲強調自己「做不下去了」，也明白「專業倫理」：「擔任審查委員，基於保密協定當然不能對外面講什麼，很清楚這個事情，所以以前從來沒有講過這些事情，辭職以後才能講，在當委員的時候還去評論審查的東西，是絕對不會去做這個事情」。

他說他的辭意堅定，辭了就不可能再回去。

台灣民意基金會董事長游盈隆8日在臉書上向陳培哲致敬。游盈隆也表示，日本政府茂木敏充談話重點有二點，「首先是考慮（或聽說）台灣國內7月以後已有完善的（疫苗）生產體制，現在正有緊急的需求」，「再者是日本國內已經確保足夠的疫苗，所以決定將國內現有的AZ疫苗提供台灣使用....日本政府決定提供約124萬回次的數量」。

游盈隆問，日本政府從哪裡得知台灣7月以後就有完善的疫苗生產體制，答案顯而易見，但問題是，蔡政府哪來的信心和勇氣，敢如此斬釘截鐵地對外說「7月以後疫苗就沒問題呢？」，畢竟高端二期都還沒解盲，三期實驗還遙遙無期，不是嗎？
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