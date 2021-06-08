香格里拉台北遠東國際大飯店 防疫美食 ibuki五星級日式丼飯 外帶外送輕鬆享

防疫期間最需要療癒系美食！香格里拉台北遠東國際大飯店自推出多樣美味的外帶餐盒以來深受好評，原本以遠東Café自助餐廳的亞洲美食主題設計的主廚招牌餐盒，即日起再加碼新增ibuki日本料理餐廳多款丼飯來滿足民眾想旅行的味蕾，例如燒烤鰻魚丼飯、炸豬排丼飯、酥炸海鮮天丼等，每套皆附味噌湯搭配享用，每份180元起，天天變換菜色，無論在家或在辦公室，輕鬆用味蕾秒飛日本！於飯店一樓The Cake Room 外敦南噴水池廣場設有外帶餐車可供現場購買，訂購請洽 (02) 7700-3155或透過 Uber Eats點餐：https://reurl.cc/5rq9KV。

主廚精選外帶餐盒 即日起也品嘗得到ibuki日式丼飯

香格里拉台北遠東自從疫情升溫以來，每到接近中午用餐時刻，飯店一樓The Cake Room 外吸引許多附近上班族和居民前來購買，平均一天銷售超過200個餐盒！為了讓消費者有更多元的選擇，即日起除了由遠東Café 主廚團隊製作的亞洲多國美食餐盒外，將新增ibuki日本料理餐廳的美味日式丼飯，讓人一秒飛日本的感動推薦包含：

燒烤台灣鰻魚丼飯佐味噌湯

有水中軟黃72稱的鰻魚，是許多台灣人心目中是日式經典料理之一，主廚特別選用台灣優質鰻魚先細心處理魚刺，新鮮鰻魚沾上主廚特調醬汁後，炭烤至鰻魚表面滋滋作響，厚實肥美的鰻魚帶點炭烤香氣，鋪在彈牙美味的白米飯上，每一口米飯搭配著烤鰻魚的鮮甜醬汁一同入口，入口銷魂，幸福感難以言喻。

炸豬排丼飯佐味噌湯

從全台灣有上百家炸豬排店就知道台灣人對於日本炸豬排的熱愛程度！是喜愛大口吃肉的饕客最愛，主廚選用肉質緊實且口感軟嫩的台灣豬里肌肉，裹上蛋液及麵包粉，高溫下鍋5分鐘把豬排的外表炸至金黃酥脆，酥脆的皮衣搭配軟嫩的豬肉，搭配上丼飯醬汁煨煮入味，嘗起來鹹香甘甜的洋蔥及半熟蛋，彷彿置身東京銀座。

酥炸海鮮天丼佐味噌湯

海鮮控必點的海鮮天丼是選用各地鮮美海味，包含台灣草蝦、挪威鮭魚、日本扇貝及當令蔬菜，作為海鮮丼飯的食材。為了保留酥脆口感，比照高級日本料理店製作天婦羅的料理方式，秘訣在於先使用乾麵粉吸收食材外在的水分，然後再均勻裹上麵糊衣，悉心讓麵衣完整包覆食材，下鍋油炸才能呈現完美的金黃色酥脆外衣，盡享道地日式美味。

遠東Café主廚推薦外帶餐盒

海南雞飯

遠東Café主廚招牌菜之一的海南雞飯也能吃得到，主廚選用肉質軟嫩可口的珍珠雞並將蔥段、蒜頭、薑碎放入雞腹，並用鹽巴抹於雞身表面使雞身表面光滑、肉質彈牙。同時高湯放入斑蘭葉、南薑、香茅及薑片煮至沸騰，再放入珍珠雞小火煮30分鐘，讓整體風味滲透每層肉，軟嫩口感意猶未盡！雞飯則是將雞油、雞高湯放入米飯並放進電鍋炊煮，米飯Q彈的口感讓人停不住筷子！沙嗲也是新加坡代表美食之一，將肉質軟嫩的雞肉串以薑黃、孜然粉、香菜粉、椰漿等等醃製隔夜，以大火燒烤，再佐以由花生粉、羅望果汁、香料翻炒爆香特製而成的花生醬，令人吮指回味再三！

泰式瑪莎曼咖哩雞

美國CNN最近對全球50種最佳美食進行評選，泰國瑪莎曼咖哩榮獲「2021全球美食Top50」第一名，也是瑪莎曼咖哩連續10年蟬聯全球50大美食榜單的冠軍。是泰國南部家常咖哩料理，將醃製一晚入味的雞腿肉以窯烤燒20分鐘，再以主廚將花生、椰漿、香茅、蝦醬、南薑、紅蔥頭、蒜及羅旺果等多種香料搗敲至細碎，再以大火爆炒至香氣四溢，再加雞腿肉，最後以香蘭葉、魚露、椰子糖調味即可，一道風味豐富濃郁並辣度溫和的泰國佳餚新鮮上桌。

印度瑪莎拉雞

印度瑪莎拉雞是不帶辣味的印度經典國民美食，採用優格、薑、蒜泥及主廚特製配方的Garam Masala咖哩粉等數種香料醃製雞腿肉一夜，使用遠東Café特有的窯烤爐燒烤20分鐘，醬汁採用印度芥菜籽油、洋蔥、香菜、Garam Masala咖哩粉、腰果、坦都里咖哩粉，最後淋上一點奶油及鮮奶油增加風味，是一款充滿異國風味又下飯的美味餐盒。

港式叉燒佐蝦仁餛飩麵

主廚以紅糟、蠔油、柱侯醬及主廚秘方醃製梅花豬肉一晚後，淋上麥芽糖以增添鹹甜風味，再以中低溫烘烤港式叉燒。蝦仁餛飩特別使用新鮮草蝦泥配上肥瘦比例1:3台灣豬肉，加入胡椒及香油等酌料調味後，攪拌上勁及打出斤性。麵條則特別選用以口感特殊有撈麵之稱的港式生麵，麵條細而不軟爛，帶點硬Q口感，以滾水下麵10至15秒即需撈起以保持口感，使用餘溫讓麵條達到需要的熟度口感。湯底也不馬虎選用豬大骨長時間熬製，並特別加入與豬大骨大地魚粉，湯頭帶點海味也可去除豬大骨的腥味，嘗起來順口不膩。

餐盒點餐專線：飯店一樓The Cake Room (02) 7700-3155

**餐盒菜單以實際販售為準**

外帶取餐地點：飯店一樓The Cake Room，請於取餐前１個小時致電點餐。

Uber Eats點餐連結：https://reurl.cc/5rq9KV