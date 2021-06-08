Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【同島一命】台灣綜藝教母張小燕改口「陪你等疫苗」　名人加入挺醫護超暖心

張小燕先前喊話中央「別再刁難疫苗」，今(8)日改口「陪你等到疫苗」，並廣邀名人好友一起挺醫護。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/08 16:33
張小燕先前喊話中央「別再刁難疫苗」，今(8)日改口「陪你等到疫苗」，並廣邀名人好友一起挺醫護。（圖/張小燕官方臉書）

張小燕先前喊話中央「別再刁難疫苗」，今(8)日改口「陪你等到疫苗」，並廣邀名人好友一起挺醫護。（圖/張小燕官方臉書）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）張小燕先前喊話中央「別再刁難疫苗」，今(8)日改口「陪你等到疫苗」，並廣邀名人好友一起挺醫護。

台灣疫情不見趨緩，第三級警戒再度延長，政府預估一千萬劑疫苗要直到8月底前才會到位，台灣有「綜藝教母」之稱的名人「小燕姐」張小燕，先前於臉書喊話中央「救苦救難，不要再刁難疫苗進口」，引起網友激烈正反兩戰。

時隔一個多禮拜，小燕姐8日再度發文，「同島同命，讓我們大家，陪你等到疫苗」，並配上一張雙手合十的個人虛擬圖像，一小時內獲2.3萬人按讚，254人分享該貼文。據了解，該貼文是由名歌星張清芳率先發起，張小燕則為轉發。


（來源/張小燕臉書）

近日台灣許多名人也加入挺醫護行列，知名女星賈永婕跟小S送餐給醫護並獲熱烈迴響，張小燕也號召娛樂圈明星加入分享生活，和醫護相守 #讓我陪你等到疫苗 活動，更在臉書上轉發愛徒黃子佼、Ella陳嘉樺、Melody殷悅等人的貼文。

此外，因疫情取消的金曲獎頒獎典禮，籌辦團隊也改版防疫名曲「手牽手」大合唱，由金曲歌王林俊傑擔綱製作重新編曲，林俊傑立即火速於48小時進行，同時也邀請金曲32入圍歌手們演唱，更加入蛋堡及瘦子的新歌詞，用音樂陪大家等到疫苗度過疫情，好聽到千萬不能錯過。
張小燕
疫苗
醫護
陪你等疫苗
同島一命

相關新聞

「混打」對抗新冠變種更有效？英國擬計畫先AZ再追打mRNA疫苗
「混打」對抗新冠變種更有效？英國擬計畫先AZ再追打mRNA疫苗
2021/06/07 21:24
已接種10至12週者可打第2劑 公費疫苗接種順序8日定案
已接種10至12週者可打第2劑 公費疫苗接種順序8日定案
2021/06/07 20:35
〈時評〉打疫苗不應有「空窗期」應緊急再請日本援台灣1000萬劑
〈時評〉打疫苗不應有「空窗期」應緊急再請日本援台灣1000萬劑
2021/06/07 19:09
傳國產疫苗上市壓縮日捐疫苗數量 陳時中：不因此排擠其他疫苗來源
傳國產疫苗上市壓縮日捐疫苗數量 陳時中：不因此排擠其他疫苗來源
2021/06/07 15:04
大幅降低染疫後住院死亡風險 美英藥廠單株抗體療法獲美FDA緊急授權
大幅降低染疫後住院死亡風險 美英藥廠單株抗體療法獲美FDA緊急授權
2021/06/07 13:21

更新時間 : 2021-06-08 17:28 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
快訊！台灣6/7起全台免費打疫苗　指揮中心公布公費接種對象
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
台灣6/7再增26例死亡、211例本土確診　雙北外4例感染源不明
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
台北市疫苗快打計畫出爐！柯文哲：台北市打疫苗都免費　省掛號費減少步驟更快速
輝瑞BNT、嬌生疫苗來台？食藥署預計下週核准緊急授權　
輝瑞BNT、嬌生疫苗來台？食藥署預計下週核准緊急授權　