【同島一命】台灣綜藝教母張小燕改口「陪你等疫苗」　名人加入挺醫護超暖心

張小燕先前喊話中央「別再刁難疫苗」，今(8)日改口「陪你等到疫苗」，並廣邀名人好友一起挺醫護。（圖/張小燕官方臉書） 張小燕先前喊話中央「別再刁難疫苗」，今(8)日改口「陪你等到疫苗」，並廣邀名人好友一起挺醫護。（圖/張小燕官方臉書）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）張小燕先前喊話中央「別再刁難疫苗」，今(8)日改口「陪你等到疫苗」，並廣邀名人好友一起挺醫護。

台灣疫情不見趨緩，第三級警戒再度延長，政府預估一千萬劑疫苗要直到8月底前才會到位，台灣有「綜藝教母」之稱的名人「小燕姐」張小燕，先前於臉書喊話中央「救苦救難，不要再刁難疫苗進口」，引起網友激烈正反兩戰。

時隔一個多禮拜，小燕姐8日再度發文，「同島同命，讓我們大家，陪你等到疫苗」，並配上一張雙手合十的個人虛擬圖像，一小時內獲2.3萬人按讚，254人分享該貼文。據了解，該貼文是由名歌星張清芳率先發起，張小燕則為轉發。



（來源/張小燕臉書）

近日台灣許多名人也加入挺醫護行列，知名女星賈永婕跟小S送餐給醫護並獲熱烈迴響，張小燕也號召娛樂圈明星加入分享生活，和醫護相守 #讓我陪你等到疫苗 活動，更在臉書上轉發愛徒黃子佼、Ella陳嘉樺、Melody殷悅等人的貼文。

此外，因疫情取消的金曲獎頒獎典禮，籌辦團隊也改版防疫名曲「手牽手」大合唱，由金曲歌王林俊傑擔綱製作重新編曲，林俊傑立即火速於48小時進行，同時也邀請金曲32入圍歌手們演唱，更加入蛋堡及瘦子的新歌詞，用音樂陪大家等到疫苗度過疫情，好聽到千萬不能錯過。