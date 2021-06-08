【台灣指揮中心解惑】瑞德西韋有侷限•並非救命藥　張上淳：類固醇或抗體藥物才能降低死亡率

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情嚴峻，近日頻頻有患者家屬抱怨申請不到瑞德西韋。指揮中心專家張上淳今天(8日) 強調，據最新資訊，瑞德西韋有使用侷限，類固醇和其他抗體藥物反而才是能夠降低死亡率的藥物。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出, covid-19患者在不同階段, 需要使用的藥物不盡相同, 昨(7日) 傍晚也有民眾申訴, 住在加護病房的家人申請使用瑞德西韋遲遲未獲准, 張上淳解釋說, 或許是第一線醫師和家屬溝通有些不良, 他指出:

瑞德西韋使用的時機：

是在病患剛住院需要使用氧氣的階段開始

以及病況較嚴重需要使用高流量氧氣時

不過一旦病患需要插管甚至使用葉克膜時

就不需要/不適合再使用瑞德西韋。

許多實證資料顯示：

個案需要插管甚至使用葉克膜時

使用瑞德西韋無助於病患之預後

或是降低死亡率

幾項大規模臨床實驗看起來

此階段個案使用瑞德西韋

死亡風險甚至相對較高

有可能是藥物本身的副作用導致

因此台灣專家小組在6月2日已經建議

插管、使用呼吸器 或 葉克膜的個案

不需要再使用瑞德西韋

張上淳說，在藥物治療方面，醫界最早以為瑞德西韋是救命藥物，但實際上並非如此，一開始研究僅知使用瑞德西韋能讓病程變短。但實際使用發現該藥物有其侷限，若不是在適當時機使用，對於降低死亡率沒有很大的幫助。對於使用葉克膜或是插管的重症患者來說, 其實並不合適。

張上淳說，因應國內確診個案大增，指揮中心也緊急進口並放寬瑞德西韋用藥規定，醫院都能自行評估使用，但或許外界有些誤會，仍然以為瑞德西韋是救命藥，實際上根據最新發現，類固醇、抗體藥物才是真正可減低死亡率的藥物，醫院也都能自行決定使用。

至於國內染疫個案死亡率數字, 看起來雖比全球平均死亡率高，不過張上淳表示，真正的比較, 需考慮族群背景、年齡相同、潛伏疾病相同，才能算是科學上的比較。

台灣這波本土疫情裡，曾有多達40%病人為高齡長者，多數都有高血壓、糖尿病、心血管疾病等多種慢性潛伏疾病，是增加死亡風險重要因素。

張上淳說，就以5月11日至6月7日間的200多名死亡個案來看，60歲以上多達92%、有潛伏疾病者多達83%，這些都是造成高死亡率原因，不可諱言因疫情來得急、高齡重症比例高，也使得醫學中心、區域醫院重症照護壓力很大。

重症專科因辛苦、壓力又大，有一段時間國內的醫師並不喜歡走重症專科，面對突如其來大量重症患者，確實已對醫療照護體系與量能造成壓力。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，染疫個案死亡率引發各界關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，由於國內處於疫情較嚴峻的時期，死亡率確實較高，除了對死亡個案感到遺憾，也會盡最大努力提供第一線醫師藥物以全力搶救。