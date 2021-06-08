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【台灣指揮中心解惑】瑞德西韋有侷限•並非救命藥　張上淳：類固醇或抗體藥物才能降低死亡率

指揮中心專家張上淳8日強調，根據最新臨床資訊，瑞德西韋的效果有侷限，不適合插管或者使用葉克膜的個案，類固醇、抗體藥物反而有助降低死亡率。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/08 17:44
(指揮中心記者會直播截圖)

(指揮中心記者會直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情嚴峻，近日頻頻有患者家屬抱怨申請不到瑞德西韋。指揮中心專家張上淳今天(8日) 強調，據最新資訊，瑞德西韋有使用侷限，類固醇和其他抗體藥物反而才是能夠降低死亡率的藥物。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出, covid-19患者在不同階段, 需要使用的藥物不盡相同, 昨(7日) 傍晚也有民眾申訴, 住在加護病房的家人申請使用瑞德西韋遲遲未獲准, 張上淳解釋說, 或許是第一線醫師和家屬溝通有些不良, 他指出:

瑞德西韋使用的時機：

是在病患剛住院需要使用氧氣的階段開始

以及病況較嚴重需要使用高流量氧氣時

不過一旦病患需要插管甚至使用葉克膜時

就不需要/不適合再使用瑞德西韋。

許多實證資料顯示：

個案需要插管甚至使用葉克膜時

使用瑞德西韋無助於病患之預後

或是降低死亡率

幾項大規模臨床實驗看起來

此階段個案使用瑞德西韋

死亡風險甚至相對較高

有可能是藥物本身的副作用導致

因此台灣專家小組在6月2日已經建議

插管、使用呼吸器葉克膜的個案

不需要再使用瑞德西韋

張上淳說，在藥物治療方面，醫界最早以為瑞德西韋是救命藥物，但實際上並非如此，一開始研究僅知使用瑞德西韋能讓病程變短但實際使用發現該藥物有其侷限，若不是在適當時機使用，對於降低死亡率沒有很大的幫助。對於使用葉克膜或是插管的重症患者來說, 其實並不合適。

張上淳說，因應國內確診個案大增，指揮中心也緊急進口並放寬瑞德西韋用藥規定，醫院都能自行評估使用，但或許外界有些誤會，仍然以為瑞德西韋是救命藥，實際上根據最新發現，類固醇、抗體藥物才是真正可減低死亡率的藥物，醫院也都能自行決定使用。

至於國內染疫個案死亡率數字, 看起來雖比全球平均死亡率高，不過張上淳表示，真正的比較, 需考慮族群背景、年齡相同、潛伏疾病相同，才能算是科學上的比較。

台灣這波本土疫情裡，曾有多達40%病人為高齡長者，多數都有高血壓、糖尿病、心血管疾病等多種慢性潛伏疾病，是增加死亡風險重要因素。

張上淳說，就以5月11日至6月7日間的200多名死亡個案來看，60歲以上多達92%、有潛伏疾病者多達83%，這些都是造成高死亡率原因，不可諱言因疫情來得急、高齡重症比例高，也使得醫學中心、區域醫院重症照護壓力很大。

重症專科因辛苦、壓力又大，有一段時間國內的醫師並不喜歡走重症專科，面對突如其來大量重症患者，確實已對醫療照護體系與量能造成壓力。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，染疫個案死亡率引發各界關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，由於國內處於疫情較嚴峻的時期，死亡率確實較高，除了對死亡個案感到遺憾，也會盡最大努力提供第一線醫師藥物以全力搶救。

【台灣指揮中心解惑】瑞德西韋有侷限•並非救命藥　張上淳：類固醇或抗體藥物才能降低死亡率

2021/6/8 中央流行疫情指揮中心記者會 直播超連結
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