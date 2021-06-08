台灣奈米碳素新冠試劑獲准專案製造　只須15分鐘　可揪出英國變種株　還能追蹤失聯確診者

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）快篩國家隊生力軍「台灣奈米碳素」宣布，與國防醫學院預防醫學研究所、國家衛生研究院合作的「台灣奈米碳素COVID-19抗原快篩試劑」於7日獲食藥署專案製造許可，近日將以最快速度進入大量生產，估計每月可達45萬產能投入抗疫！

政府、企業、居家自行快篩結果皆可雲端追蹤有效防範社區感染擴散

台灣奈米碳素股份有限公司表示，與國防醫學院預防醫學研究所及國家衛生研究院合作，從篩檢試紙、抗體、組裝等開發全程MIT的快篩試劑！除靈敏度95%、專一性極高外，該試劑為少數能偵測英國變種病株的快篩試劑，同時具有追蹤功能，民眾只要透過手機即能輕易判讀與追蹤自身病況，政府也能在必要時以手機定位追蹤失聯確診者，達到防範社區感染以及電子圍籬的效果！

日前雙北市曾傳出有上百名患者失聯，民眾人心惶惶。除政府快速開發「健康存摺」查詢結果外，「Ainos抗原快速檢 測試劑」與其他快篩最大不同在於，可透過手機掃描QR CODE，讀取每個試劑的專屬序號，鎖定個人的身分與檢測狀態，並於手機上提供檢測的結果。

政府設立的快篩站或民間企業自行檢測，都能確實管控出入時個人的感染情形，民眾只要透過手機即能輕易判讀與追蹤自身病況，政府也能在必要時透過手機定位追蹤確診者，預防確診者失聯狀況持續發生，而民間單位亦能透過雲端有效做單位及個人染疫的追蹤。

目前中央流行疫情指揮中心不排除朝擴大篩檢量能，朝向讓民眾在家裡自行做快篩的方向努力。若搭配可追縱式的快篩試劑，政府單位能透過雲端追蹤結果，減低民眾隱瞞陽性的可能性。而看準雲端追蹤可防範社區感染和電子圍籬管控的效果，台灣已有多家科技企業下單可追蹤式快篩，預計近日自主啟動企業快篩！

傳染力超強英國變種病株 快篩抗原能否檢驗為防堵關鍵

目前抗原快篩能準確到ct30以下高傳染力者快速檢測出結果，快速匡列出有傳染風險的確診者在此階段能有效防堵擴散。不同病毒株的抗原不同，快篩試劑能檢驗愈多種抗原，即能篩檢出愈多變種病毒。

而最新投入快篩國家隊的Ainos抗原快速檢測試劑有預醫所及國衛院數種有效抗體的授權，因而能開發出市場上少數能檢測出英國變種病株的快篩試劑，僅需短短15分鐘就能找出可能感染者，有望更快速防堵變種病毒，預料將能幫助COVID-19檢測普及化至社區醫院、地方公衛機構、私人診所、機場各出口等，達到更大量又快速的安全防護。