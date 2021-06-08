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【快訊】台灣考選部：延期舉行110年高普考公務員、醫師、外語導遊、與司法官等4項國考!

考選部今天(8日) 說，原定近期舉行的高考醫師考試、普考外語導遊人員第二試、公務人員高考三級暨普通考試都將延期，司法官特考及律師高考第二試也配合延後舉行。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/06/08 15:17
示意照為109年度高普考10月6日放榜，考生、 家長到現場看榜情形。中央社

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）全國疫情三級警戒延至28日，考選部今天(8日) 說，原定近期舉行的高考醫師考試、普考外語導遊人員第二試、公務人員高考三級暨普通考試都將延期，司法官特考及律師高考第二試也配合延後舉行。

【快訊】台灣考選部：延期舉行110年高普考公務員、醫師、外語導遊、與司法官等4項國考!

資料來源：考選部官網

根據考選部資料，110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，原訂7月9日到13日舉行，其中高考三級延至10月9日到11日、普考延至10月16、17日。110年司法官特考及律師高考第二試原訂10月16、17日舉行，因與延期後的普考日期重疊，因此延後一週到10月23、24日。

110年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試）從6月26日、27日延至7月22、23日；110年專門職業及技術人員普通考試導遊人員考試（外語導遊人員第二試）從7月3、4日延至11月27、28日。

考選部表示，鑑於疫情持續嚴峻，為兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全，及降低國家防疫負擔，經綜合考量各種因素審慎評估，且部分考試應考人年齡偏高，如110年專技人員普考外語導遊人員第二試，應考人年齡50歲以上者近2成、110年公務人員高考三級暨普通考試應考人年齡30歲以上者約3成5。

考選部指出，許多應考人需跨縣市移動應考，而設置考區的部分縣市，如雙北、桃園、彰化、台中等，都是指揮中心評估近期屬高風險或中高風險區域，又是多數應考人選擇的應考考區。

考選部說，多數考試考前，都需入闈製作試題，以110年公務人員高考三級暨普通考試為例，需提前連續入闈16天，入闈人數超過80人；全國各級學校校園場地也多停止外借作為考場，使得考試期間場地需求無法擴增加大座位間距，考區縣市政府協辦人力也多反映困難；闈場及閱卷場所使用，也因考試的密集與重疊而不敷運用。

考選部表示，因此依據國家考試偶發事件處理辦法規定，由各該考試典試委員長會同考選部決定，調整考試日期。

考選部說，110年司法官特考及律師高考第二試，因受高普考考試延期影響，原定考試日期與延期的公務人員普通考試日期重疊，為避免影響重複報考該各項考試應考人權益，以及各種場地及人力調派等因素，也配合延後一週舉行。

考選部表示，受限於國家考試闈場與考場等場地量能原本就極為不足，加上因應疫情針對多項考試日期進行調整，導致相關試務場地使用與洽借及人力調度益加困難，請應考人諒解；如因考試日期調整而無法參加考試者，可依各項考試規費退費作業要點申請退費

考選部說，考選部後續將密切留意疫情發展、配合指揮中心宣布的警戒標準及防疫相關因應政策情形，針對國家考試各項防疫應變措施進行滾動式檢討，並即時在考選部網站發布最新消息，請應考人做好健康管理並留意相關訊息。

【快訊】台灣考選部：延期舉行110年高普考公務員、醫師、外語導遊、與司法官等4項國考!
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