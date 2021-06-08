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台灣6/8增219例本土、22例死　陳時中：端午節勿移動

指揮官陳時中強調，近2天國內疫情較前幾天低一點，但我們沒有鬆懈的本錢，再次呼籲民眾端午節減少不必要的移動。

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/08 14:13
台灣6/8新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。 （取自指揮中心直播記者會）

台灣6/8新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。 （取自指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。

台灣6/8增219例本土、22例死　陳時中：端午節勿移動

指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，台南市、新竹市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

台灣6/8增219例本土、22例死　陳時中：端午節勿移動

指揮中心統計，截至目前國內累計11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

指揮官陳時中表示，近2天國內疫情較前幾天低一點，整體看起來，篩檢陽性率正在持平下降，新增個案數較多的新北市快篩站陽性率已降到約1%左右，「這是較好現象，不過，我們毫無放鬆本錢」，針對即將到來的端午節，陳時中再次提醒民眾盡量不要移動。
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