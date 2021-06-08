【防疫音樂課】台灣金曲入圍音樂創作人分享兒歌　免費線上開放親子在家動次動

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）全台第三級警戒延長，學校停止到校上課至7月2日，許多家長每天要想很多招數面對精力旺盛的孩子，音樂創作人謝欣芷大方分享兒歌，提供老師及家長免費線上使用。

加拿大維多莉亞大學音樂教育博士謝欣芷領軍製作的暢銷兒歌專輯《春天佇佗位》及《幸福的孩子愛唱歌》，分別入圍第18及22屆金曲獎最佳兒童音樂專輯獎。《走吧！唱歌旅行去》榮獲第27屆金曲獎最佳跨界音樂專輯獎提名。

謝欣芷至今已發行7張專輯及一張音樂律動影音產品，銷量超過20萬張，製作的朗朗上口國台語歌謠包含，〈春天佇佗位〉、〈幸福的孩子愛唱歌〉、〈數星星〉等，近年與親子風潮共同打造「愛唱歌點讀筆」，適宜學齡前幼兒聆賞與親子玩樂，推出後即引起熱烈回響。

風潮音樂表示，許多教育工作者、親子館社工及托育人員於停課及閉館期間陸續私訊詢問，希望運用謝欣芷系列原創兒歌準備線上課程、拍攝律動影片或是製作畢業生回顧紀念影片。

謝欣芷在臉書上表示，家長們好需要能在家育樂孩子的材料，以及許多正在備課的老師也持續在找尋讓小朋友在家學習的素材。目前頻道裡有所有我們歌曲的官方MV 、教唱律動影片 、LIVE音樂現場歌曲等，還有一系列的防疫音樂課 。

謝欣芷說明，在疫情期間，開放歡迎老師們使用正版音樂於「沒有商業營利行為的課堂之線上教學」，線上填妥如學校名稱、班級、聯絡老師等相關資訊後，回傳臉書私訊或LINE官方帳號即可。

風潮音樂透露，消息一出各地老師們湧入私訊及留言感謝，「謝謝您們一直以來提供幼教工作者很棒的音樂，帶給孩子豐富有趣的音樂饗宴」、「您的歌曲幫助孩子們建立良好的生活自理與衛生習慣，期待能透過影片帶著親子在家可以動動跳跳」。

此外，唱片公司日前也特別成立「謝欣芷的愛唱歌Youtube官方頻道」，將歌曲MV、律動教學、歷年親子演唱會之演出精華片段及一系列防疫音樂課等50支影片與大眾分享，有家長表示「這次疫情關在家，關到太無聊，幼稚園老師打電話家訪請我們讓孩子定時觀看謝老師的影片」。

謝欣芷強調，寫歌不只是給小朋友聽，也期待爸媽跟孩子透過音樂有更多互動，鼓舞親子一起攜手成長。感動能有機會讓自己的音樂陪伴親子們一同渡過非常時期，和風潮希望能在「停課不停學」的期間，獻上一分心力，共同為防疫努力。

「謝欣芷的愛唱歌官方頻道」：https://reurl.cc/EnnZj1

「謝欣芷ｘ愛唱歌 Happy Singing」粉絲專頁：https://reurl.cc/oL3Rq5



（影/謝欣芷的愛唱歌官方頻道）