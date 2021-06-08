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近3年來首見！上千公斤進口美牛萊劑超標1倍　好市多酪梨今年第6度鎘超標

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By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/08 13:46
裕賀食品進口的「NATIONAL冷藏去骨牛肉」，遭檢出瘦肉精萊克多巴胺超標。（食藥署提供）

裕賀食品進口的「NATIONAL冷藏去骨牛肉」，遭檢出瘦肉精萊克多巴胺超標。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）衛福部食藥署今（8）日公布最新邊境查驗不合格名單，自美國進口的1179.8公斤「NATIONAL冷藏去骨牛肉」，遭檢出瘦肉精萊克多巴胺超標，為近3年首見，將全數退運或銷毀。

食藥署今天公布17項邊境查驗不合格產品，包含印度與中國香料、日本草莓與安康魚肝等農漁產品、美國藍莓、越南綠茶和好市多酪梨等。

其中新北市裕賀食品股份有限公司於5月14日報驗一批1179.8公斤的「NATIONAL冷藏去骨牛肉」，遭檢出殘留萊克多巴胺0.02ppm，超過 「動物用藥殘留標準」 殘留容許量0.01ppm。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受中央社記者訪問時表示，據統計自民國108年至今，邊境都未檢出進口美國牛肉萊克多巴胺殘留量超標狀況，此為近3年首見，將全數退運或銷毀，並提高裕賀公司進口美牛的查驗頻率。

此外，知名賣場好市多自美國進口「INDEX FRESH酪梨」2970公斤，檢出重金屬鎘每公斤0.07毫克，超過限量標準每公斤0.05毫克，同樣全數退運或銷毀。

陳慶裕說，這已是好市多公司近半年來6度進口美國酪梨，遭檢出重金屬鎘超標，食藥署5月已啟動逐批查驗，並要求業者提供改善報告。

陳慶裕表示，食藥署上週已收到好市多回覆，報告中指出酪梨重金屬超標可能與產地的外在環境因素有關，食藥署已要求好市多強化源頭管理，若持續違規，不排除要求好市多暫停進口美國酪梨。
食藥署
萊克多巴胺
美國牛肉

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更新時間 : 2021-06-08 17:27 GMT+08:00

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