藍委批台灣指揮官陳時中「超前吹牛」•蘇揆反駁: 講這樣很不公平　延長3級警戒衝擊工商業•企業代表提紓困建言

國民黨團總召費鴻泰（右2）4日上午與部分黨籍立委自立法院出發，步行前往總統府，進行「我要疫苗，台灣要活命」快閃活動。（國民黨立法院黨團提... 國民黨團總召費鴻泰（右2）4日上午與部分黨籍立委自立法院出發，步行前往總統府，進行「我要疫苗，台灣要活命」快閃活動。（國民黨立法院黨團提供）中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）本土疫情嚴峻，國民黨立委費鴻泰今天(8日) 質詢批評，「現在全台灣『超前部署』只有剩下一件事，就是陳時中在『超前吹牛』。」對此，行政院長蘇貞昌反駁，「委員你講這樣很不公平」。

立法院第10屆第3會期第1次臨時會8日舉行，行政院長蘇貞昌（前排右2）率官員列席，議場內座位都加裝透明隔板並保持距離，加強防疫。中央社

立法院臨時會院會邀請蘇貞昌率相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢。

擔任國民黨立法院黨團總召的費鴻泰質詢時，引述部分國際媒體報導，質疑政府官僚文化，造成防疫破口。他批評，每天都在講超前部署，但今年5月本土疫情爆發以來，缺乏病房、缺乏疫苗，「現在全台灣『超前部署』只有剩下一件事，就是陳時中在『超前吹牛』。」

對於費鴻泰批評，中央社報導, 行政院長蘇貞昌以一年多來防疫成績反駁，「委員你講這樣很不公平」。

面對列席的衛生福利部長、指揮中心指揮官陳時中與蘇貞昌，費鴻泰質疑，「你們兩個，有權力，愛怎麼做就怎麼做，愛怎麼說就怎麼說。」蘇貞昌對此答覆，「不可能」。

費鴻泰質詢，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，預計什麼時候要解除第三級管制。對此，蘇貞昌答覆，視疫情的狀況，希望早一天解除，早一天好。

費鴻泰擔心，這波疫情會不會至8月、9月。蘇貞昌說，「我們不希望這樣」。

工商團體紓困政策記者會

另一方面國民黨今天召開工商團體紓困政策記者會，黨主席江啟臣表示，延長三級警戒對工商業、社會經濟造成影響，唯有疫苗才是疫情最終解方，他呼籲政府多傾聽業者需求與建議，以緩解產業經營困境。

國民黨上午召開「有感紓困，我+1」工商團體紓困政策視訊座談會，黨主席江啟臣表示，台灣疫情狀況不樂觀，指揮中心昨天(7日) 宣布延長三級警戒到6月28日，對工商業、社會經濟將造成影響，特別對人民生活衝擊更大，疫苗才是疫情最終的解方。

針對紓困，江啟臣指出，國民黨主張應先普發現金新台幣1萬元，不做任何排富限制，因為去年紓困的經驗增加很多紓困成本，有些該紓困的人沒有拿到紓困。他舉例，美國、日本、韓國、新加坡等都普發現金一、兩次以上，美國到今年3月已發3次現金。

出席記者會的台灣區照明燈具輸出業同業公會名譽理事長林慶源表示，政府可考慮讓企業主及負責國外業務的業務員優先施打疫苗，因為歐美已開始恢復正常生活，若沒有疫苗台灣民眾也出不去，因此合乎國際認證的疫苗相當重要。

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長黃文雄表示，房屋仲介業在雙北業績下滑近9成；百貨業與觀光業進入三級警戒後，營收近乎於零，很多業者只能咬牙硬撐。

多名工商團體代表提建言:

希望政府能提供企業營運補助、員工薪資補貼；

調降相關稅則，認定資格範圍應從寬；

提高政府勞、健保費比例，降低企業主負擔；政府主動協助業者協調房東降低租金；

對產業補助應從寬、從速、從簡，必要時先行補助，相關舉證資料後補；

展延紓困貸款和優惠利率；水、電費減免等。

江啟臣表示，各產業及企業主提出的各項紓困需求與建言，呈現第一線經營上的困境與難處；疫情嚴峻當下，除了將督促政府盡快採購疫苗，讓國內施打率達到安全覆蓋率外，也會將各產業的需求盡速整理成具體的紓困政策，要求蔡政府多傾聽業者的需求與建議，以緩解產業的經營困境。