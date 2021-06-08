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台灣3級疫情警戒！永續海洋生態　國家海洋日推線上成果展

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/08 12:09
台灣3級疫情警戒！永續海洋生態　國家海洋日推線上成果展

(來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）海洋委員會原訂於5月29至6月8日在基隆等地區舉辦台灣「國家海洋日」系列活動，配合全國三級疫情警戒，停辦實體活動，其他「台灣海洋青年論壇」等項目也改期籌辦，今日推出海洋線上成果展，期望增進民眾對海洋的認識與瞭解。

海洋委員會說明，海洋約佔地球表面的72％，是一切生命的起源和維生基礎，當前人類發展與海洋息息相關，國際社會已注意到海洋現存的資源枯竭、極端天候等問題，對人類日常經濟生活與下一代發展環境的嚴重衝擊。以近期臺灣多個水庫因今(2021)年全球反聖嬰現象造成之旱象為例，均與氣候暖化、海水升溫等議題密切相關，因此國人應該更正視永續海洋、保護海洋與善用海洋有關事務，尤其臺灣四面環海，民眾務須關心海洋與體認向海發展的重要性。

聯合國2009年將6月8日訂為「世界海洋日」，台灣於同年11月20日公布《海洋基本法》並明訂同日為「國家海洋日」，海洋委員會在該法公布後，隨即於去(2020)年在高雄市舉辦第一屆慶祝活動及公布「國家海洋政策白皮書」，代表國家海洋施政進入新的里程碑。

海洋委員會表示，今(2021)年原規劃配合聯合國「世界海洋日」之主題「海洋：生活與生計(The Ocean: Life and Livelihoods)」辦理第二屆國家海洋日系列活動，但由於近期國內疫情升級，也必須做適當的調整，並推出海洋線上成果展，內容包含「國家海洋施政成效」、「海洋保育」及「海域安全」」等影片，向國人報告行政院自去年7月起指導海洋委員會等13個部會推動的「向海致敬」政策主要成果與未來邁向海洋國家的願景。

海洋委員會歡迎民眾上網瞭解及收、聽看有關資訊，讓全民防疫在家，也能一起知道海洋、親近海洋與擁抱海洋，展現共同知海、親海及愛海的熱情，相信疫情趨緩後，大家可以迅速換上夏裝、悠遊徜徉享受台灣美麗、潔淨、永續、安全、繁榮的大海藍天。

台灣3級疫情警戒！永續海洋生態　國家海洋日推線上成果展

圖片由海洋委員會提供
海洋委員會
世界海洋日
國家海洋日

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