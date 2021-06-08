阿茲海默症有藥醫！近20年來首款 美國FDA批准Aduhelm上市

美國FDA週一批准了治療阿茲海默症的藥物Aduhelm，這是近20年來第一款治療該疾病的新藥。(僅為示意圖／Getty Images) 美國FDA週一批准了治療阿茲海默症的藥物Aduhelm，這是近20年來第一款治療該疾病的新藥。(僅為示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合外電報導）美國週一批准了治療阿茲海默症的藥物Aduhelm，這是近20年來第一款治療這種疾病的新藥，也是第一種針對阿茲海默症所引起認知能力退化的藥物；但其實這是頗具爭議性的決定，因為美國食品暨藥物管理局（FDA）去年11月召集的獨立專家小組認為，並無足夠證據證明這種藥物的療效，因此建議不予批准。

由美國麻塞諸塞州生技公司Biogen和日本製藥公司Eisai共同研發的這款藥物aducanumab，以「Aduhelm」的品牌名行銷，每4個星期靜脈注射一次，目的是減緩患者記憶、思考、認知能力的退化。這款藥物的作用在於分解腦部形成的β類澱粉蛋白質斑塊，部分科學家相信這是阿茲海默症的成因。

Biogen尚未透露價格，但分析師估計，該藥一年的治療費用可能高達3萬至5萬美元之間。

食品暨藥物管理局人員卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）說，Aduhelm是第一種針對阿茲海默症病理生理學基本病因研發的藥物，可減緩患者認知能力的退化 ，而非只是緩解焦慮、失眠等症狀。

雖然該藥極具爭議性，許多科學家反對FDA核准其上市，理由是並無足夠證據證明其療效，但FDA認為，Aduhelm「有一定程度的可能性」能幫助病患，整體而言利大於弊。

但FDA要求製藥商仍須進行後續研究，以確保該藥物對患者的益處， 若未來研究結果未能顯示出其有效性，FDA可撤銷該藥的上市核可，儘管該機構很少這樣做。