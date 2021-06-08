【疫苗最新進度】台灣取得211萬劑進口疫苗　預計8月底前1千萬劑到位

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）行政院長蘇貞昌8日表示，目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，預計8月底前，共會有約1千萬劑的疫苗到位。

台灣行政院長蘇貞昌今(8)日於立法院針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。政院書面報告指出，去（2020）年台灣經濟成長率 3.11％，是所有已開發國家中唯一正成長，在亞洲四小龍穩居第一，今年第 1 季經濟成長率概估達 8.16％，創下十年來最好的成績。

書面報告顯示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興所需經費上限為新台幣 8千4億元，得視疫情狀況，分期編列特別預算，本次追加預算案共編列2600億元，主要包括防治經費734億元和紓困經費1866億元。

紓困部分特別預算以「個人加快」、「產業加強」、「貸款加碼」三大原則進行，在最短時間內，讓產業、勞工及自營業者等獲得即時救助。

疫苗取得方面，國外採購部分，今年初已簽署包含全球疫苗供應平台（COVAX）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）共計約2000萬劑疫苗；國內採購部分，已於5月底與國內兩家生技公司簽訂每家各500萬劑疫苗的採購契約。

目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑的莫德納疫苗，將從明日起開始施打。上周五（4日）來自日本政府所捐贈的124萬劑AZ疫苗，也將在本周五（11日）完成檢驗封緘後開始配撥施打，另美國政府特別在6日由跨黨派議員來台宣布，將在捐贈疫苗首批序位中，提供給台灣75萬劑。

書面報告指出，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，相關施打順序將由指揮中心依據疫苗到貨情形，以及評估群體風險性，陸續配撥，政府也已做好大量施打疫苗的規劃及準備。