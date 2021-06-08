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台灣齊心防疫！農委會：端午節應節農產品　供應無虞

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/08 09:25
照片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/users/zhangtingzhi-21381025/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6228805">婷芝 张</a>/<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6228805">Pixabay</a>

照片來源：婷芝 张/Pixabay

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為穩定農產品價格，充裕供應端午節應節所需各類農產品，應景食品粽子所需的食材，如糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等，農委會昨(7)日表示，將加強各類農產品品質監測，並持續監控批發市場行情變動，落實各項調配供應措施，確保市場供貨無虞。

農委會表示，各項農產品調配供應，如糯米，每年端午節糯米需求量約1萬公噸。今年第1期國產糯稻已開始收穫，預估在節慶前約有1,052公噸糯白米收穫量，併計庫存量2.0萬公噸，約2.1萬公噸，足敷端午節慶市場需求。

在香菇及花生仁的部分，目前新菇陸續採收上市，國內乾香菇庫存600公噸，可滿足節前5日約100公噸的香菇需求量，端午節適逢落花生採收期，本期作預計可收穫量約1.6萬公噸，評估目前國產花生仁庫存量及進口量共約5,350公噸，足供每月平均消費量與端午節增量約4,000公噸之需。

蔬果方面，近期天候轉穩，預估節前5日臺北市場蔬菜由平日1,239公噸提高至1,600公噸，水果可由平日667公噸提高至900公噸。

另外，在畜產的部分，毛豬已協調大宗供銷系統於節前7個交易日，每日供應量增為2.5萬頭，較平日2.2萬頭增13.7%，可滿足消費需求。鴨蛋每日平均供應量約131萬枚，搭配加工廠庫存鹹蛋黃，可充裕供應消費需求。

最後在水產的部分，乾魷魚、乾蝦米與乾蝦米皮需求量各約50公噸，國內乾魷魚供應量已逾350公噸，蝦米與蝦米皮供應量逾170公噸，可充裕供應消費需求。

農委會同時表示，因防疫考量，端午連假國人減少返鄉團聚，並以寄送家鄉粽子等應節農產品替代，為解決近期農產品物流塞車，已尋求嘉里大榮及學校午餐食食材供應商等具備產地、長距離點對點運輸，以及消費地物流能力的業者提供協助，民眾可多加利用。
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