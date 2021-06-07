日本又送暖！禮讓台灣訂單 10座負壓隔離艙8日將抵台

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前交通部長林佳龍今（7）日表示，先前募資購入的負壓隔離艙，第一批10座將於明（8）日抵台，組裝後隨即送往衛福部指定醫院使用。他指出，日本幾家醫院聽聞台灣需要負壓隔離艙，自願延後訂單禮讓台灣。

林佳龍日前與光合基金會共同募資捐贈組合式負壓隔離艙給工錢線醫療人員使用，短短2天募得超過新台幣5000萬元，可供購入20座負壓隔離艙及負擔相關運費。

林佳龍晚間於臉書上表示，6月3日集資結束後，便加速進行希望在一週內將負壓隔離艙送到前線，保護醫護人員；8日將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用。

林佳龍近一步表示，其他10座連同各界接力響應捐贈的數量，也希望在月底全部到位，提供中央流行疫情指揮中心調度至有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

林佳龍也分享日本禮讓台灣的暖心故事。他透露，這款高規格組合式負壓隔離艙，能轉作加護病房使用，製造上需要比較長的時間，日本有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣需要，隨即表示「那先給台灣吧，」自願將訂單延後。

林佳龍感謝日本的善意，並表示，台灣人真心感謝這份風雨同路的友情，再多言語也難表達內心的溫暖與感謝。也特別感謝協助促成此事的台灣日立公司、三顧、華航、桃機公司、台灣醫界聯盟，以及衛福部和相關單位。文末，他也呼籲要團結防疫，全民做第一線醫護人員的堅強後盾。