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已接種10至12週者可打第2劑 公費疫苗接種順序8日定案

日本贈台的124萬劑AZ疫苗，優先供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等施打。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 20:35
疫苗施打示意圖。（來源：Pexels）

疫苗施打示意圖。（來源：Pexels）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）日捐贈台灣124萬劑AZ疫苗將於15日開放施打。指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，未來將不再有自費疫苗，本批疫苗將保留供10至12週前已完成第1劑施打者。

行政院今天公布，日本贈台的124萬劑AZ疫苗，將於本週完成檢驗封緘。為降低重症率，保留相當大部分優先供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等族群施打。

中央社報導，公費接種順序明天將出爐。陳時中下午在出者會中表示，疫苗施打順序及施打目標群，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會討論，明天將會拍板定案公布。分配方向主要讓第1、2、3類高風險對象完成施打，然而，先前開放此3類對象同住家人施打的政策將會暫停。

除了上述3類目標群，未來也將分配一部分疫苗給「維持社會運作者」以及「已接種第1劑疫苗10至12週者」施打。陳時中昨日提及，將分配少量疫苗由國防部、經濟部提出「維持社會運作者」接種名單，他強調，疫苗由基層使用，「不會打到長官」。此外，考量接種第1劑疫苗10至12週者需盡快施打二劑，所以將保留部分疫苗供這群人施打。

陳時中指出，以後不會開放自費施打，民眾將統一公費接種疫疫苗。未來疫苗數量逐漸充足，不再設有優先施打群等候時間，不需等待前三類優先目標群施打完畢，後續順序者才能接種。
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