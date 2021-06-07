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中國戰狼外宣屢損國際形象 擬轉塑造「可信、可愛、可敬」形象

學者認為習近平此次談話並不意味北京承認錯誤，仍強調戰狼戰略只是調整戰術。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 18:48
中共總書記習近平要求形成與中國國際地位相匹配的國際話語權。（圖/美聯社）

中共總書記習近平要求形成與中國國際地位相匹配的國際話語權。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中共總書記習近平日前發現中國大外宣效果不佳，常引起歐美與亞太地區國家政府與社會的反感，因此要求對外宣傳要塑造「可信、可愛、可敬」形象，被認為「戰狼」外宣風格可能轉向。

中國自2009年啟動「大外宣計畫」後，企圖在全球形成一個龐大宣傳體系，然而戰狼風格的宣傳帶來反面效果，近年來中國在國際上的種種行為激起歐美及亞太國家政壇及民眾的厭惡與質疑，中共當局也意識到其國際形象已產生問題。

根據法國國際廣播電台(RFI)的報導，習近平5月31日主持中共中央政治局集體學習時，請來復旦大學張維為教授提出外宣的工作建議。張維為表示，要增進和改善海外社會對中國的認知，必須「既開放自信也謙遜謙和」，並努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。

根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，美國芝加哥大學政治系教授楊大利認為，此次的調整顯示習近平可能希望從戰術上作調整，但他的談話並不意味北京承認錯誤，「只是在說可以做得更好」。

他也表示，習近平與過去領導人的不同在於，習近平強調共產黨執政的合法性，並理直氣壯地宣傳共產黨執政。在這次的政治集體學習中，習近平仍強調這一點，顯示中國所謂戰狼風格是不會變的。
中國
共產黨
習近平
戰狼外交
大外宣

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