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【六大措施】因應全台灣三級警戒延長　台北市各級學校、補習班及社區大學等停課至7月2日

學校停課期間，對於個別家長無法照顧孩童之需求，北市各級學校及幼兒園將持續至110年7月2日止規劃學生個別照顧服務，並掌握每日人數，所涉及鐘點費，得申請教育局專案補助。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/07 18:09
【六大措施】因應全台灣三級警戒延長　台北市各級學校、補習班及社區大學等停課至7月2日

【六大措施】因應全台灣三級警戒延長　台北市各級學校、補習班及社區大學等停課至7月2日（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）考量目前疫情嚴峻，指揮中心宣布第三級警戒時間延長，依據中央政策，教育局同步宣布台北市高中職、中小學、幼兒園、補習班及安親班自5月18日起停課持續至7月2日，另台北市社區大學、樂齡學習中心、樂齡學堂、成人基本教育研習班亦配合延長停課至7月2日。

學校停課期間，對於個別家長無法照顧孩童之需求，本市各級學校及幼兒園將持續至110年7月2日止規劃學生個別照顧服務，並掌握每日人數，所涉及鐘點費，得申請教育局專案補助。

教育局表示，今年度將取消紙本期末測驗，改採多元評量(例如線上評量)或調整(簡併)評量次數及比例，合併計算學期成績，其學期成績單得於新學期開學時發放，部分期末獎項發放亦同，畢業生部分由學校郵寄到家。

【六大措施】因應全台灣三級警戒延長　台北市各級學校、補習班及社區大學等停課至7月2日(北市疫情記者會直播截圖)

中等學校部分，因應疫情停課，影響學生服務學習及改過銷過之執行，由各校彈性調整並採多元形式從寬認定，以維學生學習權益；本學期補考以採線上測驗或多元評量方式辦理，重補修課程全面調整為線上課程方式實施。

另今年各級學校也不會舉辦實體畢業典禮，學校如果希望為學生留下紀念，可以採線上方式進行。

台北市各級學校(含幼兒園)暑期營隊(含課後照顧及學習扶助)及相關育樂活動，一律取消或延後，視疫情狀況滾動修正調整因應，另本學年度社團成果發表活動亦取消辦理。

經了解本次停課受影響學生約33萬4,293人，教育局指出，學生在家自主學習期間可利用台北酷課雲等平臺進行線上學習，停課至今臺北酷課雲瀏覽人次增長超過1,530萬，現已破5,759萬瀏覽人次！

其中，主要進行線上課程的酷課OnO直播線上課程平臺造訪已達5,270萬人次，停課期間增加近1,440萬人次瀏覽，註冊人數新增9萬人次，累積逾85萬人註冊，總計315校（台北市248校、外縣市67校）使用台北酷課雲ono平臺！

台北市教育局亦在觀光傳播局協助下，與凱擘、北都、聯維及中嘉等4家數位有線電視公司合作，於其頻道播放台北酷課雲284支國中、國小線上教學影片。

【六大措施】因應全台灣三級警戒延長　台北市各級學校、補習班及社區大學等停課至7月2日(北市疫情記者會直播截圖)

紓困方案部分，除教育部推出紓困措施，本市加碼紓困-營養午餐業者延長契約一學期，以因應本市學校自110年5月18日起停課至7月2日，停課期間長達1個半月，團膳業者之人事、廠租及食材成本等相關損失。

至於幼兒園、幼兒園附設課後照顧中心、補習班及安親班之退費；幼兒園6月不向家長收取月費(代收代辦費)，已收費者應按規定退費；幼兒園附設課後照顧中心，依比例將剩餘服務天數之款項退還；補習班及社區大學應按剩餘課程時數比例退還當期開班已繳之費用，但經學生同意以事後補課、遠距或視訊教學方式授課者，不在此限；安親班依比例將剩餘服務天數之款項退還予兒童家長。

教育局提醒各位停課學生應儘量待在家、不要外出，如有身體不適情形，亦請儘速就醫，以維護自我身體健康。希望市民朋友們共同為台北努力、為台灣祈福，順利度過難關。

【六大措施】因應全台灣三級警戒延長　台北市各級學校、補習班及社區大學等停課至7月2日

20210607_臺北市防疫因應記者會 超連結在此

【六大措施】因應全台灣三級警戒延長　台北市各級學校、補習班及社區大學等停課至7月2日

(北市疫情記者會直播截圖)

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