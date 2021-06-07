台灣國表藝「同心同在」投入1.3億製作經費　三場館加速數位轉型共渡疫情寒冬

國表藝董事長朱宗慶今(7)日宣布「同心同在」特別方案，三場館將加速朝向數位轉型邁進，攜手度過疫情寒冬。（圖/衛武營臉書） 國表藝董事長朱宗慶今(7)日宣布「同心同在」特別方案，三場館將加速朝向數位轉型邁進，攜手度過疫情寒冬。（圖/衛武營臉書）

（台灣英文新聞/劉怡均 線上採訪報導）繼文化部編列45億紓困金，國表藝董事長朱宗慶今(7)日宣布「同心同在」特別方案，三場館將加速朝向數位轉型邁進，攜手走過疫情寒冬。

台灣去年（2020）因疫情影響關閉藝文場館，然而在去年的今(7)日，因疫情趨緩藝文活動席次全面開放，觀眾逐漸重返劇場，但不到一年台灣就升級第三級警戒，而且有延長的趨勢，受到疫情反撲台灣許多產業再次進入寒冬，不少藝文工作者憂心忡忡。

行政院3日拍板通過規模2600億的紓困4.0方案，將撥款文化部45億提供藝文產業救助金，國表藝董事長朱宗慶今日於線上記者會宣布「同心同在」特別方案，國表藝三館-台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心將投入1.28億製作經費，協助表演藝術產業撐過漫漫冬夜。

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朱宗慶表示，這波疫情來得突然且帶來歷史性的影響，藝文界二度面臨演出停擺，對表演團體來說，不僅是幾個月的取消跟延期，後續資源也會受到影響，恢復更需要一段時間，未來面臨如何把觀眾帶回劇場也是新的挑戰，但現在重要的是要先穩住局面。

此次規劃的特別方案的五大方向，（一）延長「特別方案1.0」的場租及售票系統佣金減免措施與期程；（二）受疫情影響節目延後演出檔期安排協助；（三）全力投入資源，支持國內製作、深化與研發；（四）強化孵化及人才儲能，擴增數位觀演平台；（五）串連北中南共推數位文化行動計畫。

朱宗慶強調，國表藝要先穩住當前，不能只是為了止血缺一補一，想辦法在解封後持續活化跟保鮮，他很擔心會有團隊倒閉，但三館願意團結分享資源，讓國表藝成為平台，響應文化部紓困計畫，快速處理相關費用減免，並呼籲地方政府跟各館團合作守護表演藝術。



（圖/國表藝）

今日三場館都不約而同提到疫情加速數位轉型，包含5G、AR、VR等的運用，其中，兩廳院藝術總監劉怡汝說明，館方之後將善用社群媒體，像是LINT TV等，建立自媒體生態圈。另外，大家關心的兩廳院場租及售票系統減免將持續至明年6月。

此外，兩廳院「雨天撐傘方案」今起也推出「信用卡轉退票」功能，可透過 OPENTIX 平台將手中的票券以捐款方式表達支持，目前共計有36檔節目，32個團隊受惠，預估擴大至226檔節目可使用。

衛武營藝術總監簡文彬提及，疫情期間仍舊鼓勵藝術家創作，並重視數位載體的運用，以及跨國合製的藝術專案，規劃在疫情過後由舞蹈家周書毅帶領20位舞者，深入高雄各空間演出。

台中歌劇院「全齡數位平台NTT Online」於去年夏季推出，主打沉浸式雲端藝術體驗。其中，「NTT數位學苑」已上架近200支影片，數位原生內容帶動歌劇院YouTube數據成長，今年1月至5月YouTube每月平均總觀看次數近12萬、每月新增超過千人訂閱，「中劇院360度線上導覽」也已上線

國表藝三場館進行串連、共推「數位文化行動計畫」，攜手表演藝術界一同共學、共創。第一階段辦理線上講座與工作坊，第二階段為創作研發徵件，攜手從業人員共同探求劇場的另一種可能性。此外，鼓勵應用更多元的數位媒材與科技技術形式，透過研究與發展，帶給觀眾更多樣性作品。



（圖/國表藝）



（圖/國表藝）



（圖/國表藝）